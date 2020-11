Koronavírus

Olaszországban túllépte az egymilliót a fertőzöttek száma

Túllépte az egymilliót a koronavírus-járványban február vége óta megbetegedett olaszok száma, miközben az utóbbi hetekben bevezetett fokozatos korlátozásokkal a járványgörbe stabilizálódni tűnik az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint. Egyedül a halottak napi száma maradt továbbra is magas, 623.



Egy nap alatt 32 961 új fertőzöttek szűrtek több mint 225 ezer teszteléssel. A február 22. óta számolt fertőzöttek száma elérte az 1 028 424-t. A napi esetszám az utóbbi napokban stabilizálódott, vagyis nem emelkedett jelentősen harmincezer fölé az október eleje óta fokozatosan, négy egymás utáni szigorítással bevezetett korlátozó intézkedéscsomagnak köszönhetően. A naponta végzett tesztelések és az ezeken szűrt fertőzöttek aránya 14,6 százalékra csökkent a korábbi majdnem húsz százalékról.



Az aktív betegek száma meghaladja a 613 ezret, kórházban majdnem 30 ezren vannak, intenzíven több mint háromezren.



A legtöbb új beteget továbbra is Lombardia tartományban szűrték, valamivel több mint nyolcezret, második helyen Campania áll több mint háromezer beteggel.



A halottak száma egy nap alatt 623 volt, amely a legmagasabb adatnak számít a járvány első hulláma tetőzésekor, április 6-án mért óta. A halottak száma elérte a 42 953-t.



Szerdától közepesen veszélyes, vagyis narancssárga színű fokozatba lépett Abruzzo, Umbria, Liguria, Basilicata és Toscana tartomány, a már ide sorolt Szicília és Puglia után. Kiemelten veszélyesnek számít továbbra is Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Adige, Calabria és Bolzano térsége.



A kormány bejelentései szerint a járványgörbe stabilizálása miatt egyenlőre nincsen szükség további szigorításra, vagy az ország teljes lezárására.



Pénteken döntenek a jelenleg kevéssé veszélyesnek tartott Campania besorolásának emeléséről.



Az egészségügy minisztérium felügyelőket küldött a tartományi székhely, Nápoly négy kórházába, miután felvételek készültek a helyhiány miatt a kórházak parkolójában kezelt betegekről, akiket saját autóikban kötötték rá az oxigénpalackra. Szerdán a legnagyobb dél-olaszországi kórházként ismert, nápolyi Cardarelli kórházban egy beteget a mellékhelyiségben halottan találtak. A minisztérium egy nagyméretű Covid-19 kórház felállítását tervezi Nápolyban.



Az umbriai Perugia kórházaiban a fegyveres erők tábori kórházat állítottak fel a betegek elhelyezésére. Helyhiánnyal küzdenek a lombardiai Monza város térségében is, ahol az egészségügyi hatóságok magánklinikákat foglaltak le a betegek elhelyezésére.