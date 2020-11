Koronavírus

Az ukrán házelnök is megfertőződött

Dmitro Razumkovnak, az ukrán parlament elnökének is pozitív lett a koronavírus-tesztje - ezt ő maga hozta nyilvánosságra szerdán a Facebookon.



A házelnök azt írta, hogy különben jól van, házi karanténba vonul, és onnan folytatja tovább a munkáját. Arra kért mindenkit, hogy tartsa be a karanténkorlátozásokat, vigyázzon magára és hozzátartozóira.



Nem sokkal később Olekszij Reznyikov miniszterelnök-helyettes, a megszállt területek reintegrációjáért felelős tárca vezetője tette közzé a Facebookon, hogy neki is pozitív lett a koronavírus-tesztje, és már hétfő este óta házi karanténban van.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy elkapta a vírust, szintén aznap derült ki, hogy hivatalvezetőjének, Andrij Jermaknak is pozitív lett a PCR-tesztje. Azóta mindketten házi karanténban dolgoznak.



Zelenszkij felesége és hétéves fia még a nyáron esett át a fertőzésen.



Szintén koronavírusos volt, de már meggyógyult két vezető ellenzéki parlamenti politikus, Petro Porosenko exelnök, aki az Ellenzéki Szolidaritás élén áll, és Julija Timosenko volt kormányfő, a Haza párt vezetője. Az ukrán törvényhozás tagjai közül már többtucatnyian fertőződtek meg koronavírussal.