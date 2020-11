Olaszország

Olasz belügyminiszter: a munkát végző bevándorlókat be kell fogadni

Az illegális bevándorlást törvényes migrációs folyosókkal lehet felszámolni, valamint munkavégzés címén adott tartózkodási engedélyekkel Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter szerdai kijelentései szerint, miközben a római parlament az előd, Matteo Salvini migrációs intézkedéseit módosította.



Luciana Lamorgese az Il Giornale napilapnak nyilatkozva azt mondta, hogy az illegális bevándorlást törvényes migrációs csatornák létesítésével lehet felszámolni.



"Ha hat hónapos tartózkodási engedélyt adsz (a bevándorlóknak), és azért engeded be őket, hogy gyümölcsöt szedjenek, akkor mindegyiket azonosítani és ellenőrizni lehet" - jelentette ki a belügyi tárca vezetője.



Megjegyezte, hogy a jelenlegi járványhelyzetben az egészségügyi biztonságot is garantálni kell, ezt pedig a dél-olaszországi partoknál felállított karanténhajókkal oldották meg, ahova az érkező bevándorlókat két hétre elhelyezik.



Lamorgese elismerte, hogy az utóbbi hónapokban a migráció "nehézségeket" okozott a Tunéziából érkezők kiemelten magas száma miatt. Hangsúlyozta, hogy a migráció felerősödéséhez az észak-afrikai országban kialakult politikai, gazdasági, társadalmi feszültség vezetett.



Utalt Róma és Párizs közös tervére, miszerint a Földközi-tenger nyugati medencéjében légi és vízi ellenőrzést vezetnek be a Tunéziából induló migránshajók feltartóztatására. Kijelentette, hogy nem hajóblokádról van szó, mivel az "háborús lépés lenne", hanem Tunéziával való együttműködésről a hajók feltartóztatásával még tunéziai vizeken.



Az Olaszországon keresztül más európai tagállamokba továbbjutott terroristákkal kapcsolatban Luciana Lamorgese hangoztatta, hogy a terroristaként jelzett személyeket az olasz hatóságok mind kiszűrik és azonosítják. Arra utalt, hogy a nizzai merénylő esetében semmilyen információval nem rendelkeztek a szeptemberben Lampedusán kikötő, majd október 29-én három embert meggyilkoló tunéziai férfi veszélyességéről. Az olasz sajtó az úgynevezett tunéziai társadalmi fórum (Ftdes) civilszervezet adatait idézte, amelyek szerint októberben 1328 személyi okmányok nélküli tunéziai kötött ki Olaszországban, a tavaly októberben mért 381-hez képest. Január elseje és október vége között a számuk meghaladta a 11 ezret, és köztük több mint kilencezer férfi volt. A szervezet adatai szerint a Tunéziából induló migránsok 73 százaléka tunéziai, vagyis Olaszországban gazdasági, ezért illegális bevándorlónak számít, aki nem részesülhet menedékjogban.



A parlament bizottságai megkezdték a volt belügyminiszter, Matteo Salvini tavaly augusztusi migrációs törvénycsomagjának részletes átírását. A Salvini-féle rendelkezések módosítását a kormány javaslatára a parlament októberben megszavazta: többek között bevezették a majdnem automatikus menedékkérelmet a tengeri útvonalon érkező migránsok számára és enyhítették a migránsokat szállító civilhajók bírságolását.

Matteo Salvini, a Liga párt vezetője közösségi oldalán azt kérdezte, miért tölti az idejét a kormány az illegális bevándorlók befogadásával ahelyett, hogy a járványhelyzet megoldásán dolgozna. Hozzátette, hogy év eleje óta több mint 30 ezer migráns érkezett Olaszországba, a tavalyi kevesebb mint tízezerhez képest.



Luigi Di Maio külügyminiszter, a kormánypárti az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa úgy vélte, nem lehet minden menedékkérőben potenciális terroristát látni, de "Európának védeni kell határait, finanszírozni a kiutasított személyek kitoloncolását, és módosítani azt az eddigi elvet, hogy a belépési pontnak számító európai tagállamot terheli a migránsok kezelése".



Di Maio kifejtette, hogy a kormány "elégtelennek" tartja az EU migrációs tervezetét, valamint a külügyminiszter egy terrorizmus ellenes európai ügyészség felállítását szorgalmazta.