Koronavírus

Ukrajnában már csaknem félmillió fertőzöttet azonosítottak

Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, szerdára több mint 10 600 új beteget és csaknem kétszáz elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma már megközelíti a félmilliót, a halálos áldozatoké pedig a kilencezret. Közben a kormány az étteremtulajdonosok tiltakozása ellenére a hónap végéig bevezette az úgynevezett "hétvégi karantént".



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon 10 611 új esettel 489 808-ra nőtt az eddig azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 191 áldozattal 8947-re. Eddig 221 459-en gyógyultak meg a betegségből, az aktív betegek száma viszont 259 402-re emelkedett. A legtöbb új beteget, 965-öt az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban jegyezték fel, velük eddig már több mint 46,6 ezer fertőzöttet azonosítottak Kijevben. Az elhunytak száma a fővárosban újabb hússzal 914-re nőtt.



Szerdán a kormány épülete előtt étteremtulajdonosok kezdtek tüntetést az úgynevezett "hétvégi karantén" bevezetése ellen, amelyről a kabinet a nap folyamán hozott döntést. A kormány egyelőre november 30-ig vezette be az új karanténszigorítást, amelynek értelmében szombaton és vasárnap az élelmiszerboltokon és a gyógyszertárakon, valamint a közösségi közlekedésen kívül semmi sem működhet, az éttermek, kávézók csak házhozszállításra vagy elvitelre dolgozhatnak majd.



A határozatot minden miniszter támogatta a kulturális tárca vezetője, Olekszandr Tkacsenko kivételével, aki tartózkodott a szavazáskor - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál. Denisz Smihal miniszterelnök ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a korlátozás által károsan érintett szektorok, azaz az étteremtulajdonosok, a szórakoztatóipar és a kulturális szféra számára támogatóprogramokat dolgoz ki a kormány, beleértve a munkavállalók bérének részbeni megtérítését, kedvező, valamint államilag támogatott hitellehetőségeket.