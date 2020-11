Koronavírus-járvány

Boszniában kijárási tilalmat vezetnek be, Szerbiában egyre több település hirdet rendkívüli helyzetet

Éjszakai kijárási tilalmat vezet be szerdától a koronavírus-fertőzöttek számának rohamos növekedése miatt a Bosznia-hercegovinai Föderáció vezetése - közölte a Nova.rs regionális hírportál.



Az intézkedés értelmében Bosznia-Hercegovina többségében bosnyákok és horvátok lakta országrészében éjjel 23 órától hajnali 5-ig lesz kijárási tilalom.



Bár Szerbia egyelőre nem fontolgatja a mozgásszabadság korlátozását, egyre több településen vezetnek be rendkívüli helyzetet, ami a helyi intézkedések bevezetésének megkönnyítését szolgálja. Predrag Kon, az ország vezető járványügyi szakértője szerint a helyzet "katasztrófa közeli", mindenképpen elővigyázatosságra van szükség, és mindenkinek be kell tartania a maszkviselési és távolságtartási előírásokat.



A regisztrált fertőzöttek száma a Nyugat-Balkán országai közül Szerbiában 2823-mal 66 888-ra, Koszovóban 596-tal 25 388-ra, Észak-Macedóniában 947-tel 41 235-re, Montenegróban 546-tal 24 154-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 1605-tel 65 012-re emelkedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában tizennéggyel 915-re, Koszovóban öttel 773-ra, Észak-Macedóniában harminccal 1186-ra, Montenegróban héttel 349-re, Bosznia-Hercegovinában pedig negyvenhattal 1627-re nőtt.