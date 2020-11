Vizsgálati jelentés

Több ezer szexuális bűncselekmény történt az angol-walesi katolikus egyházban

Az angol-walesi katolikus egyházon belül több ezer, gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény történt az utóbbi évtizedekben, az egyház legfőbb vallási méltósága azonban elsősorban az egyház megítélésének védelmével törődött - áll az ügyről többévi munkával összeállított, kedden Londonban ismertetett vizsgálati jelentésben.



A vizsgálatot 2014-ben kezdeményezte Theresa May akkori belügyminiszter, későbbi brit miniszterelnök az angliai és a walesi intézményekben, köztük az egyházakban gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések felderítésére.



A vizsgálat közvetlen előzménye az a botrány volt, amely 2012-ben pattant ki, miután kiderült, hogy a BBC közszolgálati televízió valaha legnépszerűbb könnyűzenei műsorvezetője, a 2011-ben elhunyt Jimmy Savile évtizedeken keresztül súlyos szexuális bűncselekmények sorát követte el gyerekek sérelmére. Savile legfiatalabb áldozata 8 éves volt.



A kedden nyilvánosságra hozott 158 oldalas vizsgálati részjelentés feltárja, hogy 1970 és 2015 között több mint háromezer, gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményről érkezett bejelentés az egyházhoz. Ezek közül 177 esetben indult bűnvádi eljárás, és 133 elmarasztaló ítélet született.

A jelentés megfogalmazása szerint azonban helytelen lenne a katolikus egyházon belül a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazásokra úgy tekinteni, mintha azok csak a történelmi múlt problémái lennének, mivel 2016 óta is minden évben száznál több bejelentés érkezik ilyen jellegű bűncselekményekről.



A jelentés szerzői hozzáteszik: a vizsgálat által átfogott csaknem ötven évben a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények tényleges száma valószínűleg sokkal magasabb volt a tanulmány által feltártnál.



A jelentés szerint a vizsgálatot végző bizottság "elborzasztó" beszámolókat hallott egyházi személyiségek által gyermekek ellen elkövetett nemi erőszakról és szexuális indíttatású szadista bántalmazásokról.



Az áldozatok egyike arról számolt be, hogy fiatal fiúként, 11 és 15 éves kora között egyedül őt több százszor bántalmazta egy magas egyházi tisztséget betöltő pap, aki minden ilyen incidens után meggyóntatta őt, és egyértelművé tette számára, hogy nővére akkor maradhat a helyi egyházi iskola növendéke, ha ő engedelmes lesz.



A jelentés szerint Vincent Nichols bíboros, Westminster érseke, az angol-walesi katolikus egyház vezetője, a püspöki konferencia elnöke 2018-ban elnézést kért ugyan az egyházon belül történtekért, de semmiféle módon nem ismerte el, hogy személyes felelősségi körébe tartozna a változások irányítása.



Nichols bíboros nem tanúsított együttérzést sem a legutóbbi időszakban történt és feltárt ilyen bűncselekmények áldozatai iránt, és esetenként az angol-walesi római katolikus egyház megítélésének védelmét helyezte előtérbe - áll a vizsgálati jelentésben.



Nichols bíboros kedd délutáni nyilatkozatában közölte: az egyház elfogadja a jelentésben foglaltakat, és hálás a vizsgálóbizottságnak, hogy nyilvánosságot biztosított a visszaélések elszenvedőinek.



Az egyházi vezető mélységes sajnálkozásának adott hangot. Úgy fogalmazott: ami történt, rettenetes szégyen, amellyel neki együtt kell élnie, de tanulnia is kell belőle.