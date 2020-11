Koronavírus

Szlovákiában csökkent a kiszűrt fertőzöttek aránya a koronavírus-tesztelés második fordulójában

Jelentősen csökkent a kiszűrt fertőzöttek száma és aránya a koronavírus-tesztelés hétvégi, már második fordulójában Szlovákiában az előző hétvégén tartott teszteléshez képest - jelentette be Igor Matovic szlovák miniszterelnök Pozsonyban, kormánya több tagjával közösen tartott sajtótájékoztatóján hétfőn.



A hétvégi második tesztelési fordulón, amelyen úgynevezett antigén teszteket használtak, 2 millió 44 ezer személy vett részt. Közöttük 13 509 fertőzöttet találtak, ami 0,66 százalékot jelent. A hétfőn közzétett adatok szerint a fertőzöttek aránya az előző koronavírus-tesztelés során kimutatott számokhoz képest 58 százalékos csökkenést mutatott.



A szlovákiai koronavírus-tesztelés második köre az ország 45 járásában zajlott, azokban a járásokban, amelyekben az előző tesztelési kör során a fertőzöttek arányát 0,7 százalék fölött mérték. A most tesztelt 45 járásban, az előző hetihez képest mintegy százezerrel többen vettek részt a vizsgálaton, de kevesebb mint feleannyi fertőzöttet találtak.



Igor Matovic, aki az ország történetének "legnagyobb és legfontosabb" műveletének nevezte a tesztelést, úgy vélekedett, hogy az sikeres volt. Ezt azzal indokolta, hogy jelentősen csökkent a kiszűrt fertőzöttek száma, ami azt jelzi, hogy a fertőzöttek jelentős részét már sikerült kiszűrni és a karanténintézkedések által elkülöníteni.



Matovic ugyanakkor óvatosságra intett, mert mint mondta: "az országra nagyon nehéz téli hónapok várnak" . Ugyanakkor hozzátéve: a kormánynak a tesztelés formájában "erős fegyver" van a kezében.



Az országos koronavírus-tesztelés hatékonyságáról a kormányfő álláspontjával ellentétesen vélekedett a Szlovák Orvosi Kamara (SLK), amelynek elnöke, Marián Kollár hétfőn a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek úgy nyilatkozott: az általános tesztelés nem tud segíteni a koronavírus-járvány elleni harcban, nem látni eredményét, sem egészségügyi vagy anyagi előnyeit. Kollár szerint inkább szelektív, célzottan a kockázatos régiókra és helyekre összpontosító tesztelésre lenne szükség.



Marek Krajcí egészségügyi miniszter hétfői nyilatkozata szerint az ország idősotthonaiban és a kórházakban továbbra is magas a fertőzöttek aránya, aminek következtében sok orvos és nővér "esett ki a rendszerből", ám a helyzet egyelőre nem kritikus.



A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ hétfőn közzétett adatai szerint Szlovákiában vasárnap mintegy ötezer PCR-tesztet végeztek, és ezek alapján 577 új fertőzöttet regisztráltak. Az országban a kór tavaszi megjelenése óta 76 ezer személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, és több mint 906 ezer PCR típusú vírustesztet végeztek el. Jelenleg 1806 koronavírussal fertőzött beteget kezelnek kórházban. Hivatalos források 366 halálesetet tulajdonítanak a kórnak.