Amerikai elnökválasztás

Az olasz jobboldal szerint Joe Biden győzelmével semmi nem változik

A kormányzásra készülő olasz jobboldalnak együtt kell működnie az új washingtoni kormányzattal - jelentette ki Giancarlo Giorgetti, a Liga párt külpolitikai kérdésekért felelős tisztségviselője vasárnap.



Giancarlo Giorgetti hangsúlyozta, a Liga érdekelt a Biden-kormányzattal való párbeszédben.



"Fontos az együttműködés, ha a jobboldal kormányozni akar Olaszországban" - hangoztatta a pártot vezető Matteo Salvini jobbkezeként ismert Giorgetti.



A La Repubblica című baloldali napilapnak kifejtette, hogy Joe Biden elnökválasztási sikere egyáltalán nem jelenti a szuverenistának nevezett politika végét.



"A Trump képviselte politika támogatottságát az elnökválasztás megerősítette, a fő kérdés az, hogy az atlanti politika mellett elkötelezett Nyugaton a jelenlegi nagy válság milyen gazdasági és társadalmi következményekkel jár. Egyáltalán nem biztos, hogy az oly sokat szidott szuverenisták eltűnnek" - jelentette ki Giancarlo Giorgetti.



Giancarlo Giorgetti hozzátette, Joe Biden - amerikai tévécsatornák által beharangozott - győzelmével a Liga és az olasz jobboldal számára "semmi nem változik". Kijelentette, az új amerikai kormányzatban "nagyobb lesz a kíváncsiság annak megértésében, hogy a következő években ki kormányozhat majd Olaszországban, ezért nem kell semmitől tartanunk, ellenkezőleg".



Az Il Giornale című jobboldali napilap emlékeztetett, hogy Matteo Salvini Trump-feliratú szájmaszkot viselt az amerikai elnökválasztás napjaiban. Giorgetti erre úgy reagált, egyáltalán nem biztos, hogy az olasz jobboldal politikusait nem hívják meg az új amerikai elnök beiktatási ünnepségére.



A jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Giorgia Meloni közösségi oldalán "zavarbaejtőnek" nevezte az olasz baloldal és a "fősodrású" média kommentárjait. A Joe Biden sikerét ünneplő római baloldali kormány tagjait Giorgia Meloni ujjongó pompom-lányoknak nevezte. Ezzel a The Independent című brit napilapnak is üzent, mely korábban Donald Trumpot éltető pompon-lánynak Matteo Salvinit nevezte.



Giorgia Meloni azt hangoztatta, hogy az Olasz Testvérek patrióta párt, melynek külpolitikája a nemzeti érdekeket követi "részrehajló szurkolás" helyett. "Ez érvényes az európai partnerekkel és Kínával, Oroszországgal vagy az Egyesült Államokkal való kapcsolatok terén is, mindig olasz szemüveggel figyeljük azt, ami más országokban történik" - tette hozzá. Úgy vélte, ezt az olasz baloldal "sajnos soha nem fogja tudni megérteni, mivel saját ideológiai pocsolyáját a világegyetemnek hiszi".