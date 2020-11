Koronavírus-járvány

Zavargásba torkollt egy tüntetés Németországban

Zavargásba torkollt a németországi Lipcsében egy demonstráció, amelyet a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások ellen tartottak, a Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) regionális közszolgálati médiatársaság vasárnapi beszámolója szerint fékevesztett tüntetők rendőrök mellett újságírókra is rárontottak.



A Szászország tartományi nagyváros központjában szombaton tartott demonstráció békés volt, de le kellett állítani, mert a nagyjából húszezer résztvevő többsége nem tartotta be a járvány elleni szabályokat.



A tömegben sokan petárdák, tűzijátékok révén fejezték ki elégedetlenségüket, amelyet fokozott, hogy a hatóságok nem adtak engedélyt a demonstráció tervezett második részére, egy felvonulásra a lipcsei belvárosban.



A főpályaudvarnál tüntetők egy csoportja - amelyet riporterek "erőszakra hajlamos huligánok és a szélsőjobboldali küzdősport-szubkultúrának az egész országból összesereglett tagjai összeségeként" jellemeztek - átszakította a rendőrkordont, kikényszerítve ezzel, hogy mégis megtarthassák a felvonulást.



A rendőrök nem akadályozták meg a vonulást, arra törekedtek, hogy távol tartsák egymástól a tüntetőket és a megmozdulás ellen tiltakozó ellendemonstrációk résztvevőit.



Ez csak részben sikerült. Az összecsapásokban mások mellett újságírók is megsebesültek, a szolgáltató szektor legnagyobb szakszervezeti szövetsége, a Ver.di adatai szerint legalább 32-en.



Késő este a rendőri művelet súlypontja áthelyeződött a belvárostól délre fekvő Connewitz-be. Az alternatív baloldali fészekként számon tartott negyedben támadás ért egy rendőrőrsöt, és több utcában barikádokat emeltek, amelyeket fel is gyújtottak.



A tűzoltók a rendőrök segítségét kérték, a lángokat így vízágyúval oltották el. Több embert őrizetbe vettek. Sebesültekről nem érkezett jelentés. Az egyelőre nem ismert, hogy van-e kapcsolat a Connewitz-ben történtek és a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások elleni tüntetés között - áll az MDR beszámolójában.



Connewitzben nem ritka az összecsapás helyiek és rendőrök között. Szilveszter éjjel például a szabadtéri ünneplés torkollt erőszakba, a rendőröket több százan dobálták meg kövekkel, palackokkal és petárdákkal.