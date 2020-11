Bűncselekmény

Szerelemféltés áll a múlt heti lyoni lövöldözés hátterében

Szerelemféltésből lőttek rá múlt héten a dél-franciaországi Lyonban egy ortodox papra egy görög templom közelében: a támadó a megcsalt férj volt.

Két nappal a három áldozatot követelő nizzai iszlamista merénylet után sokan egy újabb terrortámadástól tartottak múlt szombaton, miután Lyonban két lövés ért egy görög állampolgárságú 52 éves papot, Nikolaos Kakavelakist, amikor éppen a város VII. kerületében, a Pere Chevrier utcában található templomot zárta be délután négy óra körül.



Az elkövető egy 40 éves georgiai állampolgár, beismerte a tettét.



"Annak a nőnek a férje, aki viszonyt folytatott a pappal" - jelentette be szombaton Nicolas Jacquet helyi ügyész, aki azt is jelezte, hogy a terrorcselekményt véglegesen kizárta a vádhatóság. Az elkövető pontos indítékát és a támadás lefolyását a bűnügyi rendőrség fogja megállapítani.



A papot súlyos állapotban kórházba szállították, a hasán sebesült meg. A férfit rendőrségi források szerint egészen közelről lőtték meg, a lövések a máját érték el, megoperálták, kedden ébresztették fel az altatásból, s a kihallgatása alapján tudták a rendőrök a feltételezett támadóját péntek este a lyoni otthonában őrizetbe venni.



A Le Parisien című napilap értesülése szerint az ortodox pap maga mondta el a nyomozóknak, hogy a féltékeny férj lehetett a támadója. A rendőrség a feleségét is kihallgatta. A 30 éves orosz állampolgárságú nő megerősítette, hogy megcsalta a férjét a pappal. A lap úgy tudja, hogy a támadáshoz használt puskát a Saone folyóban találták meg a nyomozók.



A támadást követően a BFM hírtelevízió úgy értesült, hogy a pap néhány napon belül elhagyja a közösségét, miután a személye vitatottá vált a helyi ortodox közösségben.



A rendőrség ezért a kezdetektől elsősorban azt vizsgálta, hogy állhat-e személyes leszámolás a háttérben, de nem zárt ki semmilyen egyéb feltételezést sem.



A belügyminisztériumban Gérard Darmanin tárcavezető ugyanakkor válságstábot állított fel, miután az országban a legmagasabb szintű terrorkészültség van érvényben a nizzai Notre-Dame-bazilikában késsel elkövetett, három halálos áldozatot követelő iszlamista merénylet történt.



Jean Castex miniszterelnök - aki múlt szombaton a nyugat-franciaországi Rouenba és a közeli Saint-Etienne-du-Rouvray-ba látogatott, ahol 2016-ben egy katolikus pap torkát két dzsihadista elvágta - megerősítette, hogy "a kormány eltökélt annak szavatolásában, hogy mindenki szabadon gyakorolhassa a vallását, teljes biztonságban".



"A szándékunk erős, az eltökéltségünk nem gyengül, ez Franciaország becsülete, ez a köztársaság becsülete" - mondta a miniszterelnök a négy évvel ezelőtti merénylet helyszínén.



A támadás esetéjén már őrizetbe vettek egy hajléktalan gyanúsítottat, de róla kiderült, hogy nincs köze a lövöldözéshez, ezért másnap elengedte a rendőrség.