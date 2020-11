Koronavírus

26 évesen elhunyt a vuhani brit, aki akkor lett koronavírusos, amikor a világ még azt sem tudta, mi az

2020.11.07 17:24 ma.hu

Egyelőre nem tudni, mi okozta annak a 26 éves fiatalembernek a halálát, aki még tavaly kapta el a koronavírust, majd folyamatosan beszámolt arról, mi zajlott a lezárt Vuhanban. Connor Reed tavaly novemberben kapta el a vírust, még azelőtt, hogy bárki hallott volna a Covid-19-ről.



A férfi Vuhanban kínaiul tanult, és közben angolt tanított. Betegsége, melyről naplót írt, három hétig tartott. Később azt is leírta, hogy milyen az élet a majdnem négy hónapon át lezárt kínai városban.



Később visszament a szüleihez Ausztráliába, majd a walesi egyetemen folytatta kínai tanulmányait. Holttestét az egyik zobatársa találta meg kollégiumi szobályukban.



A rendőrség a halál körülményeit vizsgálja, de a bűncselekmény gyanúját kizárta. A szülei az öngyilkosság és a kábítószer-fogyasztás lehetőségét is cáfolták.



Elképzelhető, hogy egy vérrög okozta a halálát, ami a koronavírushoz is köthető, de egyelőre ez csupán találgatás.



Connor Reed betegségének naplóbejegyzéseit év elején publikálták.