Koronavírus

Szamarával együtt ment tesztelésre egy férfi Szlovákiában

Fura megmozdulásokra is lehetőséget ad a hétvégi országos tesztelés Szlovákiában.



A rendőrség a közösségi oldalán számolt be egy abszurd történetről. A Nagyszombati kerülethez tartozó Senicán egy férfi a szamarával együtt érkezett a főtéri mintavételi ponthoz, azzal a szándékkal, hogy az egészségügyi szakemberek vizsgálják meg őt és persze a jószágát is.



A szakemberek gyorsan elmagyarázták a férfinak, hogy az állatok állapotát nem áll módjukban leellenőrizni.



A nem mindennapi helyzet legalább feldobta a hangulatot, a rendőrség most arra kéri a lakosokat, csak bátran vegyenek részt az országos tesztelés második fordulóján, hiszen bárki hasonló kalandba botolhat.