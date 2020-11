Koronavírus

Továbbra is gyorsan nő az elhalálozások száma Csehországban

A kórházak intenzív osztályai, amelyek a koronavírus eseteket is kezelik, nagy nyomás alatt dolgoznak, rendkívüli módon le vannak terhelve, de továbbra is képesek új páciensek felvételére. 2020.11.07 13:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csehországban pénteken 196-an haltak meg a Covid-19 betegség szövődményeiben, ezzel a március elején kirobbant koronavírus-járvány áldozatainak száma 4526-ra emelkedett - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton közölt kimutatásból.



Az igazolt fertőzöttek száma jelenleg 169 367. Kórházi kezelésre 8276 ember szorul, közülük 1180 állapotát súlyosnak minősítették az orvosok. Ezek a számok is mérsékelten emelkednek, esetleg stagnálnak.



Vladimír Cerny, az intenzív kórházi kezelések országos koordinátora pénteken délután azt mondta, hogy a kórházak intenzív osztályai, amelyek a koronavírus eseteket is kezelik, nagy nyomás alatt dolgoznak, rendkívüli módon le vannak terhelve, de továbbra is képesek új páciensek felvételére. Szerinte egyelőre bevált és jól működik az a rendszer, hogy a megtelt kórházak a körzetileg hozzájuk tartozó súlyos betegeket automatikusan átirányítják a kevésbé leterhelt kórházakba.



A hivatalos kimutatások szerint a csehországi kórházakban mintegy 47 ezer speciális ágy áll a betegek rendelkezésére. Közülük mintegy 22 200 ágynál van lehetőség lélegeztető gép alkalmazására. Jelenleg ezeknek az ágyaknak az egyharmada még szabad. Az intenzív osztályokon több mint 4000 ágy van, ezeknek egynegyede még szabad. A cseh kórházak jelenleg 2100 lélegeztetőgéppel rendelkeznek, ezek 40 százaléka még szabad. Ugyanakkor a csehek az utóbbi napokban külföldről, elsősorban az európai uniós partnereiktől, több mint félezer lélegeztetőgépet kaptak ajándékba, illetve kölcsönbe. Magyarország 150 lélegeztetőgépet küldött Csehországnak.



Pénteken a laboratóriumi szűrések 11 549 új koronavírus-fertőződést mutattak ki, ami mintegy 1700-al kevesebb, mint csütörtökön. A pénteken elvégzett tesztek pontos számát még nem közölték, de az utóbbi napokban mintegy 32-34 százalékuk hoz pozitív eredményt, amit a szakértők nagyon magas aránynak tartanak. Ezen a héten csütörtökig napi átlagban 42 ezer szűrést végeztek Csehországban.



Ladislav Dusek, az egészségügyi információk és statisztikák hivatalának igazgatója szerint a járvány terjedési mutatója pénteken 1,01 volt. Andrej Babis kormányfő korábban azt nyilatkozata, hogy a hatóságok akkor enyhítenek az októberben bevezetett korlátozásokon, ha ez a mutató 0,8 alá süllyed.



Csehországban jelenleg november 20-áig szükségállapot van érvényben, korlátozzák a kiskereskedelmet, a szolgáltatások egész sorát és a szabad mozgást. A maszk viselése mindenütt kötelező. Bezártak a vendéglők, az iskolák távoktatásra tértek át, szünetelnek a kulturális és a sportrendezvények.



Az országos labdarúgó- és jégkorong-bajnokságokat szigorú higiéniai előírások mellett a hét végén újraindították. Egy kormányrendelet szerint este kilenc órától reggel ötig a csehek csak bizonyos meghatározott kivételekkel - egyebek között a munkahelyre való utazás vagy egészségügyi probléma - hagyhatják el lakhelyüket.