Koronavírus

Megfertőződött a Fehér Ház kabinetfőnöke is

Donald Trumpon kívül a Fehér Ház több vezető munkatársa fertőződött meg a koronavírussal az elmúlt hetekben. 2020.11.07 08:52 MTI

Fertőzött lett a Fehér Ház kabinetfőnöke, Mark Meadows is - jelentette a The Hill című lap péntek éjjel.



Az információkból nem derült ki, hogy Meadows mikor fertőződhetett meg az új típusú koronavírussal. Kedd délután azonban Donald Trump elnökkel együtt látogatott el a virginiai Arlingtonba, a republikánusok választási kampányának központjába, és ott nem viselt szájmaszkot.



Az elsősorban a washingtoni politikai élettel foglalkozó The Hill emlékeztetett arra: Donald Trumpon kívül a Fehér Ház több vezető munkatársa fertőződött meg a koronavírussal az elmúlt hetekben. Köztük volt Kayleigh McEnany, az elnöki hivatal szóvivője, Stephen Miller, az elnök belpolitikai tanácsadója és Hope Hicks kommunikációs igazgató. Még a nyáron koronavírusos lett Robert O'Breien nemzetbiztonsági tanácsadó is.



Valamennyien meggyógyultak.



A Bloomberg News hírügynökség információi szerint pozitív lett a vírustesztje a Trump-kampány egyik munkatársának is.



Mark Meadows fertőzésének híre akkor került napvilágra, amikor az Egyesült Államokban pénteken csaknem 130 ezer új fertőzést diagnosztizáltak.



Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje - aki az eddigi szavazatszámlálási eredmények alapján várhatóan az Egyesült Államok következő elnöke lesz - péntek éjjel a Wilmingtonban mondott rövid beszédében hangsúlyozta: elnökségének már az első napján tervet mutat be a koronavírus-járvány megfékezésére. "Ez nem menti meg a már elveszített életeket, de megment majd rengeteg életet az előttünk álló hónapokban" - hangoztatta.