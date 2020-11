Koronavírus

Romániában meghaladta a tízezret a napi esetszám, korlátozzák a kijárást

Az egyre gyorsabban terjedő járványt a kormány az éjszakai kijárás korlátozásával és a maszkviselés kötelezővé tételével próbálja megfékezni. 2020.11.06 21:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában pénteken először haladta meg a tízezret az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. Az egyre gyorsabban terjedő járványt a kormány az éjszakai kijárás korlátozásával és a maszkviselés kötelezővé tételével próbálja megfékezni.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) pénteki jelentése szerint az utóbbi 24 órában 10 260 újabb fertőzést diagnosztizáltak, ami nyolcvan százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Újabb 123 fertőzött vesztette életét, már negyedik napja meghaladja a százat a halálesetek száma.



Jelenleg több mint 83 ezer aktív fertőzöttről tudnak Romániában, közülük 12 ezret kezelnek kórházban, ezret az intenzív osztályokon. A járványügyi szakértők arra számítanak, hogy ha ugyanilyen ütemben gyorsul a fertőzés terjedése, két héten belül országszerte betelnek a koronavírusos betegek számára elkülönített kórházi helyek. Az intenzív osztályokon elvileg mintegy 250 koronavírusos betegnek maradt még hely, de a legfertőzöttebb térségekben már hetek óta helyhiány van.



Klaus Iohannis államfőt pénteken egy vidéki rendezvényen arról kérdezték az újságírók: felmerült-e az a lehetőség, hogy a kórházak telítődése esetén külföldre szállítsák a súlyos eseteket. Az elnök azt mondta: bár jelenleg még van hely a kórházakban mind az intenzív terápiára szoruló, mind a kevésbé súlyos fertőzöttek számára, felvették a kapcsolatot néhány olyan országgal, amellyel Románia különleges kapcsolatot ápol, és szükség esetén segítséget kérnek majd.



A kormány csütörtök esti ülésén, amelyen a helyzet súlyossága miatt kivételesen Klaus Iohannis államfő is részt vett, határozatot fogadtak el a járványügyi intézkedések szigorításáról.



Az újabb korlátozásokat pénteki sajtóértekezletén ismertető Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár bejelentette: hétfőtől a lakáson kívül mindenütt kötelező lesz a védőmaszk viselése, éjszaka pedig - 23 és 5 óra között - kijárási tilalmat vezetnek be, mert "a fiatalok ebben az időszakban szoktak bulizni". Hétfőtől tilos lesz bármiféle összejövetelt, mulatságot, bulit tartani.



Az éjszakai kijárási tilalom idején csak azok közlekedhetnek, akik munkahelyi igazolással vagy előre megírt, saját felelősségre kiállított nyilatkozattal tudják bizonyítani, hogy halaszthatatlan ügyben - orvosi ellátás, gyógyszerbeszerzés, rászoruló ápolása érdekében - kellett elhagyniuk lakásukat.



A határozat szerint az állami intézmények és magáncégek alkalmazottainak is át kell térniük a távmunkára, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, a személyes jelenlétet követelő munkahelyeken pedig be kell vezetni a lépcsőzetes munkakezdést, hogy lehetővé tegyék a távolságtartást a közszállításban.



Hétfőtől nem tarthatnak nyitva 21 óra után a boltok és áruházak, kivételt a benzinkutak, házhozszállítással foglalkozó vállalkozások és gyógyszertárak képeznek.



Ugyancsak hétfőtől országszerte bezárnak az iskolák és óvodák, a bölcsődék és a napközik azonban tovább működhetnek.