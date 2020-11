Diplomácia

Újra elmérgesedtek Magyarország kapcsolatai Ukrajnával

Az elmúlt időszakban újra elmérgesedtek Magyarország kapcsolatai Ukrajnával, ami azonban nem jó senkinek: sem az ukránoknak, sem a magyaroknak, de legfőképpen a kárpátaljai magyaroknak nem - írta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.



Szijjártó Péter bejegyzésében közölte, az elmúlt napokban azonban kaptak pozitív jelzéseket, mint például Magyarország kijevi nagykövetének "korrekt" megbeszélése az ukrán külügyminiszter-helyettessel, vagy Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter csütörtöki "békülékeny" interjúja.



"Ma délelőtt kaptam is tőle egy kedves SMS-t ("No COVID can beat you"), majd ezután telefonon tárgyaltunk" - tette hozzá.



A politikus szerint a telefonos egyeztetésen abban maradtak ukrán kollégájával, hogy az ukrajnai önkormányzati választások körüli és utáni felfokozott hangulatot maguk mögött hagyják, nem engedik, hogy "veszendőbe menjen" az a sok erőfeszítés, amelyet a kapcsolatok normalizálásáért tettek.



Hangsúlyozta: visszatérnek a pozitív témákhoz és az együttműködés fejlesztéséhez.



Közölte: a koronavírus-világjárvány mindkét országot és kormányt komoly kihívások elé állítja, hiszen egyszerre kell megvédeni az emberek egészségét és életét, valamint működtetni a gazdaságot.



"A kétoldalú kapcsolatok ügyében végül azt a célt tűztük ki, hogy azok legyenek olyanok, mint a Fradi-Dynamo Kijev: látványos, magas színvonalú és végül döntetlen" - írta Szijjártó Péter.