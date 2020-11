Koronavírus-járvány

Romániában újabb erdélyi települések kerültek vesztegzár alá

Betiltották a magánrendezvényeket, bezártak a vendéglátóhelyek, keresztelőn, esküvői és temetési szertartáson legfeljebb nyolc személy vehet részt, mindenütt kötelező a maszkviselés, este tíztől hajnali öt óráig pedig kijárási tilalmat rendeltek el.

Romániában a rohamosan terjedő koronavírus-fertőzések megfékezése érdekében Erdély és a Bánság újabb tizenkét települését - köztük Zilahot (Zalau), Szamosújvárt (Gherla) és Újszentest (Dumbravita) - vonták csütörtökön vesztegzár alá, és a kormány két tagjánál, a gazdasági és a közlekedési miniszternél is kimutatták a fertőzést.



A katasztrófavédelmi államtitkár által aláírt karanténrendelet értelmében a lezárt településekre vezető utakat őrző rendőrök és csendőrök csak azokat engedik át, akik igazolni tudják, hogy alapos indokuk van az utazásra. A vesztegzár alá vont településeken betiltották a magánrendezvényeket, bezártak a vendéglátóhelyek, keresztelőn, esküvői és temetési szertartáson legfeljebb nyolc személy vehet részt, mindenütt kötelező a maszkviselés, este tíztől hajnali öt óráig pedig kijárási tilalmat rendeltek el.



A járványügyi hatóságok olyan településeken rendelték el a karantént, ahol az utóbbi két hétben a lakosság több mint hat ezrelékénél mutatták ki a fertőzést, de ezen küszöbérték meghaladása nem vonja maga után automatikusan az intézkedést. Székelyudvarhelyen például a fertőzési ráta múlt héten a lakosság nyolc ezrelékét is meghaladta, a Hargita megyei közegészségügyi hivatal azonban egyéb szakmai szempontok alapján nem tartotta indokoltnak a vesztegzár bevezetését.



Elkerülhetetlennek nevezte viszont a karantén bevezetését Dominic Fritz, Temesvár polgármestere, aki szerint csak így lehet megelőzni, hogy a hatezrelékes fertőzési rátához közelítő város a karácsonyi ünnepek idején kerüljön vesztegzár alá. Csütörtökön Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is arra figyelmeztetett, hogy a városban a fertőzés terjedésének üteme rohamosan közelít a karantén elrendelését indokló arányszámhoz.



A stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki összesítése azt jelzi: tovább gyorsult a járvány terjedése Romániában, az utóbbi napon már megközelítette a tízezret (9714) az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma, amely immár 80 százalékkal meghaladja az utóbbi két hét átlagát. A csütörtöki jelentésben szereplő 121 halálesettel együtt már több mint 7500 áldozatot követelt a járvány. A több mint 78 ezer ismert aktív eset közül 12 ezret kezelnek kórházban, és több mint ezer súlyos állapotban lévő fertőzöttet ápolnak az intenzív osztályokon.