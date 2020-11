Koronavírus

Olaszországban éjszakai kijárási tilalom lép életbe péntektől, négy tartományt teljesen lezárnak

Este tíz órától reggel ötig kijárási tilalmat vezetnek be egész Olaszországban a koronavírus-járvány miatt péntektől, valamint Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta és Calabria tartományt lezárják. Ebben a négy régióban napközben sem engedélyezett a lakhelyek elhagyása - jelentette be Giuseppe Conte miniszterelnök szerda este.



Az országot vörös, narancssárga és sárga színű térségekre osztották a járványterjedés súlyossága és a kórházak terheltsége szerint. Giuseppe Conte kijelentette, nem vezettek be zöld területet, mivel az ország egyetlen egy része sem mentes a Covid-19 betegség veszélyétől.



A négy vörös zónának minősített régiót péntektől karantén alá helyezik: határaikat lezárják, és az önkormányzatokon belüli mozgás is tiltott. Kizárólag halaszthatatlan munkavégzés, iskolába járás vagy egészségügyi ok miatt lehet utcára menni. Az ehhez szükséges engedélyt a belügyminisztérium honlapjáról tölthető le, a tavasszal már bevált gyakorlat szerint.



Leállítják a vendéglátást és a kereskedelmet, csak az élelmiszerüzletek és az alapvető cikkeket árusító boltok maradnak nyitva, köztük a gyógyszertárak, dohányüzletek, újságostandok, tisztítók valamint a fodrászatok. Az oktatást az általános iskola hetedik osztályától online tanításra állítják át. Minden nem professzionális sporttevékenység tiltott, az egyéni szabadtéri mozgás is csak a lakhely közvetlen közelében engedélyezett. A lezárt éttermek és bárok este tíz óráig elvitelre működhetnek.



Naracssárga, vagyis közepesen veszélyes térségnek nyilvánították Pugliát és Szicíliát. Ezekben sem engedélyezett a tartományból való ki- és belépés, valamint az önkormányzatok területének elhagyása. Napközben azonban nincsen kijárási tilalom, és az üzletek is nyitva tartanak. Az ország többi része sárga övezetnek számít, ahol - az éjszakai kijárási tilalmat kivéve - szabad a mozgás, az online oktatást csak 14 éves kortól vezetik be, és a vendéglátóipari létesítmények este hatig nyitva maradhatnak.



Az intézkedések december 3-ig érvényesek. A tartományok osztályázásáról a járványgörbe alakulása szerint az egészségügyi tárca dönt kéthetente.



Országos érvényű intézkedésnek számít az este tíz órától reggel ötig érvényes kijárási tilalom, az üzletközpontok hétvégi és ünnepnapi lezárása, a mozik és színházak után a múzeumok és kiállítások leállítása, a tömegközlekedés kihasználtságának ötven százalékosra való csökkentése, az uszodák és edzőtermek lezárása. Giuseppe Conte kormányfő bejelentését múlt péntek óta várta Olaszország. Több napon át folyt a vita a kormány és a tartományok között, mivel egyetlen térség sem akart vörös zónába kerülni.



A miniszterelnök kijelentette, hogy a zárásoknak nincsen alternatívájuk. "Ez az egyetlen mód, hogy nyugodt karácsonyt tudjunk biztosítani" - jelentette ki.

Attilio Fontana, a tavasz óta gócpontnak számító Lombardia kormányzója elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormány "alaptalanul" veszélyes régiónak nyilvánítsa a tízmilliós tartományt. Hangsúlyozta, hogy az utóbbi napokban Lombardiában javultak a járványmutatók. "Conte arcul csapta a lombardiaiakat" - hangoztatta Fontana. A szicíliai tartományi elnök Nello Musumeci érthetetlennek tartotta, hogy a sziget narancssárga lett. Campania vezetője, Vincenzo De Luca szerint viszont a régió helyzete rosszabb, mint ahogyan azt a kormány látja, és annak ellenére, hogy Campania kevéssé veszélyes régióként lett osztályozva, De Luca bejelentette, hogy teljesen leállítja a tantermi oktatást.



Olaszországban október eleje óta ez a negyedik korlátozási csomag. Szerdán több mint 30 ezer új fertőzöttet szűrtek ki, és 353 beteg halt meg.