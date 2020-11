Amerikai elnökválasztás

Több városban tüntettek Donald Trump hívei és bírálói is

Több amerikai városban tüntettek Donald Trump amerikai elnök hívei és bírálói is szerda este.



Trump hívei az egyes csatatérállamokban még tartó szavazatszámlálások leállítását követelték, míg bírálói valamennyi voks megszámlálása mellett álltak ki.



Megmozdulások voltak Seattle-ben, Minneapolisban, Chicagóban, Detroitban, New Yorkban, Pittsburghben, Houstonban. A demonstrációk békések voltak.



Az oregoni Portland városában azonban elszabadultak az indulatok, és Kate Brown demokrata párti kormányzó a belvárosban kitört erőszak megfékezésére kirendelte a Nemzeti Gárdát. Portlandben nem csak a választások miatt elégedetlenkedők vonultak utcára, hanem a rendőri erőszak visszaszorításáért tüntetők is.



Donald Trump elnök kampánytörzse és a republikánusok közben egyszerre négy pert indítottak a választási eredmények okán: Wisconsinban, Michiganben, Pennsylvaniában és Georgiában. Wisconsinban és Michiganben - ahol Joe Biden demokrata párti elnökjelölt már győzött - a szavazatok újraszámlálását kérik, míg Pennsylvaniában és Georgiában a voksok megszámlálásának felfüggesztése miatt fordultak bírósághoz.