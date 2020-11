Amerikai elnökválasztás

Republikánus politikusok bírálták Trumpot, amiért idő előtt győztesnek nyilvánította magát

Chris Christie, New Jersey állam volt kormányzója és Donald Trump egyik szoros szövetségese az ABC televíziónak nyilatkozva rosszallotta Trump bejelentését.



"Szerintem a bejelentés rossz stratégiai döntés, rossz politikai döntés volt" - fogalmazott.



Rick Santorum, volt pennsylvaniai republikánus szenátor - aki 2016-ban Trumpot támogatta - a CNN televízióban kijelentette: "nagy aggodalom fogott el, amikor meghallottam, hogy az elnök mit mondott". Hozzáfűzte: Az elnök hetvenvalahány éves ember, aki hajnali fél háromkor és nagyon idegölő kampány után szólalt meg. Szerintem nagyon szerencsétlen dolog volt, hogy a durvább oldalát mutatta meg".



Santorum kiábrándítónk nevezve az elnöki bejelentést, reményét fejezte ki, hogy Donald Trump szerdán másként fogalmaz majd.



Adam Kinzinger, Illinois republikánus képviselője a Twitteren bírálta Trumpot. Marco Rubio, floridai republikánus szenátor, szintén a Twitteren, nem nevezte néven az elnököt, de úgy fogalmazott: "az elnökválasztás eredménye azt követően lesz ismert, hogy valamennyi jogszerűen leadott szavazatot megszámláltak".



Donald Trump szerdára virradóra a Fehér Házban mondott rövid beszédét ellentmondásosnak ítélték az Egyesült Államokban. Az elnök ugyanis bizonyítékok nélkül azt jelentette be, hogy "egyértelműen győztünk Georgiában" és "egyértelműen győztünk Észak-Karolinában". Mindkét államban még szerdán reggel is számolták a voksokat, bár a részleges eredmények szerint Trump áll vezetésre.