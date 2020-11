Amerikai elnökválasztás

Donald Trump szerint "rejtélyesen eltűnt" az előnye

"Az előnyöm rejtélyesen eltűnt" - írta Donald Trump amerikai elnök a Twitteren helyi idő szerint szerdán délelőtt.



Az amerikai elnök az éjjel, a Fehér Házban tett nyilatkozata óta először szólalt meg, három mikroblog-bejegyzést is közétett. Ezek közül kettőt a Twitter megjelölt, és csak a figyelmeztetése után vált hozzáférhetővé.



Az első bejegyzésben Trump úgy fogalmazott: "a múlt éjjel több tagállamban, amelynek csaknem mindegyikét demokraták irányítják és ellenőrzik, vezettem, gyakran nagyon biztos fölénnyel. Aztán ez a vezetés egyenként kezdett rejtélyesen eltűnni, ahogy a szavazatokat számlálni kezdték. Nagyon különös ez, a közvéleménykutatók teljesen és történelmi léptékkel tévednek."



Egy másik, a Twitter által szintén megjelölt bejegyzésében az elnök leszögezte: "mindez elég ok arra, hogy bíróságra menjünk. Ezt látván egyetlen tisztességes ember sem mondhatja, hogy ez normális és nem ad okot aggodalomra".



Trump közzétette egy konzervatív politikai és kommunikációs tanácsadó, Matt Mackowiak bejegyzését is, amely térképet mutatva azt rögzíti, hogy az újonnan számlált szavazatok 100 százaléka Biden győzelmét igazolja. A Twitter ezt a bejegyzést is megjelölte.



Szerda délelőtt sajtókonferenciát tartott az elnök választási kampánymenedzsere, Bill Stepien. Kifejtette: megteszik a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a jogszerűen leadott voksokat számolják meg. "Ha valamennyi, jogszerűen leadott szavazatot megszámlálnak, akkor mi győzünk, az elnök arat győzelmet" - fogalmazott Stepien.



Philadelphiában szerdán délelőtt Timothy Savage szövetségi bíró nem fogadta el a republikánusok arra vonatkozó panaszát, hogy az egyik pennsylvaniai megyében lehetőséget adtak a szavazóknak a levélben beküldött voksaik korrigálására. A republikánusok azt kérték, hogy ezeket a szavazatokat ne vegyék figyelembe. A többi között azzal érveltek, hogy a pennsylvaniai alkotmánybíróság döntése szerint is törvény tiltja a megyéknek, hogy lehetővé tegyék a levélben szavazóknak a szavazataik korrigálását.



"Ebben nem vagyok biztos. Valóban ezt mondták ki, vagy az mondatott ki, hogy a választási bizottságnak nincs kötelezettsége ennek megtételére. Vajon nem az volt a törvényhozók szándéka, hogy biztosítsák, és ne megvonják a választójogot a szavazóktól?" - tette fel kérdést a bíró. A republikánus érvelés szerint "nem a választójog megvonásáról van szó ez esetben, hanem arról, hogy a szavazatok korrigálását nem tehetik meg, hacsak a választási törvény nem ad erre felhatalmazást".



A szerdai bírósági meghallgatáson a kérdéses pennsylvaniai megye képviselője, Lee Soltysiak elmondta: tudomása szerint 93 szavazócédulát "vettek kezelésbe", azaz korrigáltak. Hozzáfűzte: jelenleg lezárt szobában, állandó felügyelet alatt számlálják a voksokat.