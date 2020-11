Koronavírus-járvány

Olaszországban négy tartományt teljesen lezárnak

Este tíz órától reggel ötig kijárási tilalmat vezetnek be egész Olaszországban péntektől, Lombardia, Piemont, Valle d'Aosta, valamint Calabria tartományt lezárják, ezekben a tartományokban napközben sem engedélyezett a lakóhelyek elhagyása - jelentette be Giuseppe Conte miniszterelnök szerda este.



A négy vörös zónának minősített régió határait lezárják, és a tartományokon belüli mozgás is tiltott. Kizárólag halaszthatatlan munkavégzés, iskolába járás vagy egészségügyi ok miatt lehet utcára menni. Leállítják a vendéglátást és a kereskedelmet, csak az élelmiszerüzletek és az alapvető cikkeket árusító boltok maradnak nyitva.



Narancssárga, vagyis közepesen veszélyes térségnek nyilvánították Pugliát és Szicíliát. Az ország többi része az úgynevezett sárga övezetbe tartozik, ahol enyhébb korlátozások érvényesek.



A rendelkezések december 3-ig érvényesek.