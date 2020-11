Koronavírus-járvány

Közegészségügyi vezető: lassulni látszik a járvány Németországban

Lassulni látszik a koronavírus-járvány Németországban, de továbbra is szükség van az új korlátozó intézkedésekre - mondta a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) elnökhelyettese kedden Berlinben.



Lars Schaade a szövetségi egészségügyi miniszterrel, Jens Spahnnal és más egészségügyi vezetőkkel tartott tájékoztatón kiemelte, hogy az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) úgynevezett reprodukciós rátája az októberben regisztrált 1,3-1,4 körüli szinthez képest csökkent az utóbbi napokban.



A jelenség "arra utal, hogy a járványgörbe talán lapul egy kicsit", ez azonban egyelőre csak megfigyelés, és nem trendforduló. Több nap múlva derül majd ki, hogy tartós-e a folyamat.



Amíg az R értéke 1,0 felett van, a fertőzöttek száma exponenciálisan, robbanásszerűen növekedik - mondta az RKI helyettes vezetője, rámutatva, hogy a regisztrált fertőződések száma az utóbbi hetekben rendre tíznaponként megduplázódott.



Ez a folyamat azzal fenyeget, hogy karácsonyra 400 ezerre emelkedik a napi új esetek száma, és ezek csak a tesztekkel kiszűrt fertőződések. Ezért feltétlenül szükség van a hétfőn bevezetett új járványlassító korlátozásokra - mondta Lars Schaade.



Kiemelte: nem elég 1,00-ra leszorítani az R értékét, mert úgy is napi 15 ezer körül lenne az igazolt fertőződések száma, ami hosszabb távon nem fenntartható.



A vírus terjedése feletti ellenőrzés visszaszerzéséhez, valamennyi fertőzési láncolat feltárásához és megszakításához 0,7-0,8 körüli reprodukciós ráta szükséges.



Így a napi új esetek száma nagyjából kétezerre süllyedne. Ezzel a terheléssel már meg tudnak birkózni a kapcsolatkutatással, fertőzésláncolatok feltérképezésével foglalkozó helyi egészségügyi hatóságok - mondta az RKI helyettes vezetője.



Jens Spahn a többi között azt mondta, hogy "be kellett húzni a vészféket", mert "a helyzet komoly, ezen nincs mit szépíteni".



Rámutatott: különös óvatosságra van szükség, mert a német a japán után a második legidősebb társadalom a világon - az átlagéletkor 44,5 év -, ami azt jelenti, hogy a lakosság nagy része eleve fokozottan veszélyeztetett.



Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) vezetője, Uwe Janssens kiemelte, hogy az intenzív ellátásra szoruló fertőzöttek száma is tíznaponta duplázódik, és ha nem sikerül megfékezni a folyamatot, az ellátórendszer rövidesen eléri teljesítőképessége határát.

Németországban november 30-ig legfeljebb két háztartás tagjai, maximum tíz ember tartózkodhat együtt. Csaknem teljesen leállítják az idegenforgalmat és a vendéglátást, a szállodák így csak üzleti úton lévő vendégeket fogadhatnak, és a vendéglők csak elvitelre főzhetnek. Felfüggesztik a kulturális intézmények - például múzeumok, színházak és mozik -, az amatőrsport-egyesületek és a szabadidő közös eltöltésére szakosodott egyéb intézmények és vállalkozások tevékenységét is.



Az utóbbi hónapokban bevezetett fertőzéshigiéniai óvintézkedések mellett továbbra is működik a közoktatás és a napközbeni gyermekellátás intézményrendszere, a legtöbb szolgáltatás, a kis-, és nagykereskedelem, a feldolgozóipar és az építőipar.



Az RKI keddi adatai szerint az utóbbi 24 órában 15 352 fertőződést regisztráltak Németországban. Így a járvány kezdete óta 560 379 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 131-gyel nőtt, 10 661-re.



A reprodukciós ráta hétnapos mozgóátlaga az RKI legutóbbi, hétfői adatai szerint 1,04. Ez azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan további 104 embernek adja át a kórokozót.