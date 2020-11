Terrorizmus

Bécsi merénylet - Politikai vezetők világszerte elítélték a terrortámadást

Európai és közel-keleti politikai vezetők egységesen elítélték a hétfő esti bécsi terrortámadást, és szolidaritásukat fejezték ki a megtámadott Ausztria népével és kormányával.



"Izrael elítéli a bécsi brutális támadást, és teljes mértékben szolidáris Ausztriával. A civilizált embereknek szerte a világon egyesülniük kell, hogy legyőzzék az újjáéledő iszlám terrorizmus barbárságát" - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a terrortámadás hírére. "A bécsi terrortámadás további bizonyíték arra, hogy határozottan és eltökélten folytatni kell a terrorizmus elleni harcot, bárhol emeli is fel a fejét. Ma reggeli gondolataink az osztrák népről és a bécsi zsidó közösségről szólnak" - nyilatkozott Beni Ganz védelmi miniszter".



"A gyűlölet nem töri meg társadalmainkat" - fogalmazott a spanyol miniszterelnök a Twitter-oldalán. Pedro Sánchez egy újabb értelmetlen támadásnak nevezte a bécsi merényletet, és hangsúlyozta: Európa szilárd marad a terrorizmussal szemben. "Ezeknek a tetteknek nincs helyük Európában" - írta reagálásában a spanyol külügyminisztérium, leszögezve: Spanyolország határozottan elítéli a támadást, és együtt érez az osztrák néppel.



Klaus Iohannis román elnök határozottan elítélte a terrortámadást, és Románia szolidaritásáról biztosította Ausztriát. "Rettenetes hírek érkeztek Bécsből. Határozottan elítélem a borzalmas tettet, részvétemet fejezem ki az áldozatok családjainak és hozzájuk közel álló személyeknek. Románia szolidáris Ausztriával" - közölte az elnök egy közösségi oldalon tett bejegyzésében.

>"A lengyelek szolidárisak az osztrákokkal, együtt éreznek az áldozatok családtagjaival, és határozottan elutasítják a fanatizmus és a gyűlölet okozta gyáva, erőszakos tetteket" - írta Andrzej Duda lengyel államfő az Alexander van der Bellen osztrák elnöknek címzett levelében. "Lengyelország mindig határozottan ellenezni fogja a terrorizmus és az erőszak minden megnyilvánulását, és kiáll mindazok mellett, akik hasonló értékeket vallva védeni akarják civilizációnk kulturális vívmányait" - szögezte le levelében Andrzej Duda.



Andrej Plenkovic horvát kormányfő Twitter-oldalán a leghatározottabban elítélte a "szörnyű támadást", szolidaritását és részvétét fejezte ki az osztrák néppel és az áldozatok hozzátartozóval. "Horvátország önök mellett áll ezekben a nehéz percekben" - fogalmazott.



"Franciaország után Ausztria. Ki lesz a következő?" - írta Janez Jansa szlovén kormányfő közösségi oldalán. Senki sem védtelen az európai terrorfenyegetettség ellen. Zéró tolerancia és teljes szolidaritás Ausztriával - húzta alá.



Matej Tonin szlovén védelmi miniszter szerint szomorú nap volt ez Európa, és tragikus nap Ausztria számára. A szlovén külügyminisztérium Twitter-oldalán megdöbbenésének adott hangot a Bécsben történt események kapcsán. "Egységeseknek kell maradnunk, és soha nem engedhetünk a terrornak" - közölte a tárca, együttérzését fejezve ki az osztrák társadalomnak, a terrortámadás sérültjeinek és az áldozatok családtagjainak.



Irán is elítélte a bécsi terrortámadást, és részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. "Ez a támadás is alátámasztja, hogy a terrorizmus és a szélsőségesség nem ismer határokat, és elítélendők, bármi áll a hátterükben" - jelentette ki Szaíd Hatibzadeh, a teheráni külügyminisztérium szóvivője, akit az ISNA hírügynökség idézett. Hozzátette azonban, hogy Teherán szerint akkor lehet vége a terrortámadások sorozatának Nyugaton, ha az iszlámellenességnek is vége lesz ott.