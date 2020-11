Koronavírus-járvány

Merkel: nem lehet csak a büntetésre építeni a járvány elleni védekezést

Merkel: nem lehet csak a büntetésre építeni a járvány elleni védekezést

Az emberek szabadságát az élet sok területén szűkítő korlátozások társadalmi elfogadottsága "meglepően nagy", és lehet abban bízni, hogy továbbra is megmarad. 2020.11.02

Nem lehet csak a hatósági szigorra és a büntetésre építeni járványügyi védekezést, "egy demokráciában hinni kell a belátás és a felelősségvállalás erejében" - mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben a koronavírus-járvány lassítását szolgáló újabb korlátozások bevezetése alkalmából tartott tájékoztatóján.



A kancellár kiemelte, hogy az emberek szabadságát az élet sok területén szűkítő korlátozások társadalmi elfogadottsága "meglepően nagy", és lehet abban bízni, hogy továbbra is megmarad.



Mint mondta, 24 millió hatvan éven felülivel és 2,5 millió halmozottan fogyatékos emberrel egy országban élve mindenkinek lehetnek a családjában, közvetlen környezetében olyan emberek, akiket fokozott veszélyeztetettségük miatt nagyon szeretne megóvni a fertőzéstől.



A járvány "természeti katasztrófa", és a legnagyobb megpróbáltatás a második világháború utáni német történelemben. A védekezés pedig hosszú lesz, "nagyon messze van a fény az alagút végén".



A fertőzésveszéllyel járó egymás közti fizikai kapcsolatok korlátozására legalább a tél végéig szükség lesz. Ugyanakkor a gazdaság működésének fenntartása és a járvány elleni védekezés nem ellentétes egymással. Belátással, megfontolt magatartással "nemcsak életeket óvunk meg, hanem sok pénzt is megtakarítunk" - mondta Angela Merkel.



A hétfőtől egyelőre a hónap végéig elrendelt új, pótlólagos korlátozások révén a november "fordulópont" lehet a járványban, de csak akkor, ha egy "nagy, közös erőfeszítéssel", a szabályok következetes betartásával mindenki hozzájárul a sikerhez - mondta.



Hozzátette, hogy a szövetségi kormány és a tartományi kormányok november 16-án tekintik át a védekezés újabb szakaszának első eredményeit.

A legfőbb cél, hogy az úgynevezett hétnapos incidencia (fertőzésgyakoriság) - az utóbbi hét napon regisztrált fertőzöttek százezer lakosra vetített száma - a jelenlegi 114,6-ról ismét 50 alá süllyedjék. A fertőzési láncolatok feltáráshoz és megszakításához a helyi egészségügyi hatóságoknak meg kell állapítaniuk, hogy a fertőzöttek kivel kerültek a vírus átadásának veszélyével járó közelségbe a fertőzőképességük kezdete óta. Ezt a munkát pedig nem tudják elvégezni, ha a hétnapos incidencia jóval 50 felett van - fejtette ki Angela Merkel.



Rámutatott, hogy az új típusú koronavírussal (SARS-Cov-2) igazoltan fertőzöttek száma exponenciálisan, robbanásszerűen növekedik, ami előbb-utóbb kezelhetetlen helyzetet idéz elő. A kórházak már közelítenek is az "akut vészhelyzet" felé, és az egészségügyi hatóságok túlterheltsége miatt az esetek 75 százalékában nem lehet tudni, hogy miként történt a fertőzés.



Ezért elkerülhetetlenné váltak az újabb korlátozások, amelyek azonban enyhébbek, mint számos térségbeli ország intézkedései, és a közös erőfeszítések sikere esetén decembertől ismét szélesebbre nyílhat a szabadság tere - mondta a német kancellár.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása szerint 30-ig legfeljebb két háztartás tagjai és maximum tíz ember tartózkodhat együtt. Csaknem teljesen leállítják az idegenforgalmat és a vendéglátást, a szállodák így csak üzleti úton lévő vendégeket fogadhatnak, és a vendéglők csak elvitelre főzhetnek. Felfüggesztik a kulturális intézmények - például múzeumok, színházak és mozik -, az amatőrsport-egyesületek és a szabadidő közös eltöltésére szakosodott egyéb intézmények és vállalkozások tevékenységét is.



A megállapodás több pontját tartományonként eltérő módon ültetik át a gyakorlatba, így például míg Bajorországban az összes szépségszalon zárva lesz novemberben, Türingiában és Szászországban az eddigi fertőzéshigiéniai óvintézkedések mellett tovább dolgozhatnak a kozmetikusok.



A közoktatás és a napközbeni gyermekellátás intézményrendszere, a kis-, és nagykereskedelem, a feldolgozóipar és az építőipar továbbra is működik, az utóbbi hónapokban bevezetett fertőzéshigiéniai óvintézkedések mellett.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) hétfői adatai szerint az utóbbi 24 órában 12 097 fertőződést regisztráltak Németországban. Ez az egy héttel korábbi 8685 eset csaknem másfélszerese.



A járvány kezdete óta 545 027 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 49-cel nőtt, 10 530-ra.