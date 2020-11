Koronavírus-járvány

Szlovák országteszt: megérkeztek az összesített koronavírus-adatok

Több mint 3,6 millió polgár vett részt a szlovákiai országos tesztelésen, közülük 38 ezren bizonyultak pozitívnak, ami az összes tesztelt személy 1 százaléka.

"Köszönöm" – kezdte Igor Matovics szlovák kormányfő hétfő délutáni sajtótájékoztatóját, amelyen bejelentette az országos tesztelés végleges eredményeit.



Ezek szerint több mint 3,6 millió polgár vett részt az roszágos tesztelésen, közülük 38 ezren bizonyultak pozitívnak, ami az összes tesztelt személy 1 százaléka.



Matovics ismét köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a művelet lebonyolításában, külön kiemelte az önkormányzatok munkáját. Elmondta, nagy meglepetésre jóval többen vettek részt, mint ahogy ő korábban tippelte - számolt be róla a Körkép.sk.



A pontos számok a következők:

- 3.625.332 tesztelt személy

- 38.359 víruspozitív, fertőző személy

- 1,06 százalék a fertőzőek aránya



A kormányfő elmondta, hogy a legpontosan tesztekkel, a PCR-tesztekkel naponta két-három ezer fertőzött embert sikerülhet azonosítani, míg az antigéntesztekkel a kétnapos országos tesztelés keretében ez a szám 38 ezer. Elmondása szerint az antigén teszt gyors, és a vírussal leginkább fertőzöttek kiszűrésére rendkívül alkalmas.



Hangsúlyozta, hogy mivel a reprodukciós ráta 1,3 körül mozog, ez a 38 ezer ember másik 50 ezret fertőzhetett volna meg, ha nem azonosítják őket az antigén tesztekkel. A kormányfő járások szerinti eredményeket is mutatott, ezek szerint a legérintettebb járások északon vannak, illetve a Nyitra feletti régióban.



Az országos tesztelés főpróbájának helyszínein (Bártfai, Námesztói, Turdossini és Alskubini járás) a mostani eredmények alapján 56 százalékkal csökkent egy hét alatt a regisztrált fertőzöttek száma – állítja Matovics.



A szlovák kormányfő ismételten felszólította a lakosságot, hogy a negatívan teszteltek továbbra is tartsák be a maszkviselési és higiéniai szabályokat, a pozitívan teszteltek pedig maradéktalanul tegyenek eleget a karanténkötelezettségnek.



"Egy százalék nagyon sok, azt tükrözik, hogy miközben a PCR által azonosított napi 2000 fertőzött hatalmas nyomást jelent az egészségügy számára, Szlovákiában minden negyvenedik-ötvenedik ember fertőzött" - zárta a sajtótájékoztatót Matovič.