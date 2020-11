Koronavírus-járvány

Fokozott terrorkészültség és járványügyi korlátozások mellett nyitottak újra az iskolák Franciaországban

Az őszi szünet után 12 millió tanuló tért vissza hétfőn az iskolapadokba Franciaországban, ahol időközben a koronavírus-járvány miatt újabb korlátozások léptek életbe, a terrorkészültség pedig a nizzai merénylet óta a legmagasabb szintre emelkedett.



Minden francia iskolában megemlékeztek délelőtt arról a történelemtanárról, akit az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon, október 16-án azért ölt meg kegyetlenül egy csecsen iszlamista egy Párizshoz közeli középiskolánál, mert Mohamed-karikatúrákat mutatott diákjainak a szólásszabadságról szóló óráján.



Jean Castex miniszterelnök személyesen emlékezett meg Conflans-Sainte-Honorine-ban, abban a kertvárosban, ahol a 47 éves Samuel Paty tanított. A kormányfő egy általános iskolai osztályban a tanulókkal együtt egyperces néma csenddel gondolt a tanárra, majd Jean-Michel Blanquer oktatási miniszterrel ellátogatott abba a középiskolába is, ahol a tanár dolgozott. Itt a tanári karnak fejezte ki együttérzését, s a tanárok kiemelt szerepére hívta fel a figyelmet a diákok nevelésében.



"Samuel Paty itt azt tanította meg a köztársaság minden gyerekének, hogyan válhat szabad állampolgárrá. Miatta, a hazánkért, folytatni fogjuk. Ezt a mi becsületünk és ez a mi dolgunk" - írta a látogatás alatt a miniszterelnök a Twitteren.



A koronavírus-járvány miatt tavasszal két hónapra kihirdetett általános karanténnal ellentétben a járvány második hullámának megfékezésére kihirdetett második lezárás alatt a bölcsődék, az óvodák, az iskolák és a középiskolák nyitva maradnak, csak a felsőoktatási intézmények álltak át távoktatásra. A járványügyi korlátozások azonban szigorodtak: hétfőtől a maszkviselés 6 éves kortól mindenkinek kötelező, míg az őszi szünet előtt csak 11 éves kortól kellett állandó jelleggel viselni.



Emmanuel Macron államfő a közösségi oldalakon szólt a tanulókhoz, jelezve, hogy támogatja őket a "nehéz újrakezdésben".

"Rátok gondolok, akik újrakezditek az iskolát" - írta az elnök a Snapchaten, az Instagramon és a Facebookon. "Tudom, mit éreztek a terrortámadások után, amelyek közül az egyik egy iskola előtt egy tanár ellen történt" - tette hozzá Emmanuel Macron.



Samuel Paty kegyetlen megölése óta egy újabb iszlamista merénylet is történt csütörtökön Nizzában, ahol egy 21 éves tunéziai egy katolikus templomban két embernek elvágta a torkát, egy harmadik embert pedig késsel halálosan megsebesített. Ez volt egy hónap alatt a harmadik dzsihadsta merénylet az országban, ezért a terrorkészültséget a legmagasabb szintre emelte a kormány. Hétfőtől a 60 ezer iskola közelében folyamatosan járőröznek a rendőrök és a csendőrök, akiket mintegy hétezer katona is segít a terrorelhárításban.



Az államfő a tanulóknak küldött üzenetében a vírushelyzetre is kitért.



"Időre van szükség, de együtt le fogjuk küzdeni. Tudom, hogy az egész napos maszkviselés nehéz. De minél jobban vigyázunk, annál gyorsabban térhet vissza a normális élet" - írta Emmanuel Macron.



Az oktatási miniszter a France Inter közrádióban elmondta: az iskolák nem számítanak a vírus terjedése szempontjából kockázatos helynek, s a kormány elsődlegesnek tartja, hogy a gyerekek ne szakadjanak el az iskoláktól a járvány idején sem.