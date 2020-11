Koronavírus-járvány

Szlovákiába csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni

Szlovákia határai továbbra is nyitva maradnak, de hétfőtől csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni az országba - erősítette meg Martin Klus, szlovák külügyi államtitkár a kormány korábban hozott rendeletét hétfőn Pozsonyban. A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik.



A szlovák kormány, különös tekintettel a jelentősen megromlott csehországi járványhelyzetre, egy ideje nyíltan mérlegeli, ne zárja-e le az ország határait, illetve ne vezessen-e be kötelező szűrést a határátkelőkön. A pozsonyi sajtó azt valószínűsíti, hogy a határokon történő szűréseket legkorábban a jövő héten vezethetik be, amikor felszabadulnak az országos teszteléssel lekötött egészségügyi kapacitások.



Szlovákiában a hét végén országos méretű koronavírus-szűrést tartottak, amelynek keretében antigénteszttel a legfrissebb adatok szerint több mint 3,6 millió embertől vettek mintát. A szűrés pontos eredményét és a részvételi adatokat hétfőn hozták nyilvánosságra.



Az országos koronavírus-szűrést szombaton és vasárnap megismétlik. Arról egyelőre nincs döntés, hogy ez a szűrés ismét teljes körű lesz-e, vagy csak az ország egyes régióit érinti. A szűréseket levezénylő hadsereg által nyilvánosságra hozott részleges adatokból kitűnik, hogy az ország északi régióiban magasabb a fertőzések aránya, mint a déli régiókban, amelyekben a magyarok is laknak.



A múlt hét végén lezajlott országos szűréseken 3,63 millió ember, az ország lakosságának kétharmada vett részt - közölte Igor Matovic szlovák kormányfő hétfő délután sajtótájékoztatón. A szűrések 38 359 személynél, azaz az összes leteszteltek 1,06 százalékánál mutattak ki koronavírus-fertőzést. "Bízom abban, hogy ez egy meghatározó lépés lesz a Covid-19 elleni küzdelemben" - mondta Matovic újságíróknak.



A szűréseken való részvétel önkéntes volt, a 10 és 65 év közötti polgárokat érintette. A negatív teszttel rendelkezők számára hétfőtől kezdve megszűnt a kijárási tilalom, amely november 8-ig van érvényben. A munkaadók hétfőtől kérhetik alkalmazottaiktól a negatív teszteredményt. Akik ezzel nem rendelkeznek, nem léphetnek munkába és karanténban kell maradniuk.



Zuzana Caputová államfő és Igor Matovic kormányfő is sikeresnek minősítették a hétvégi országos koronavírus-szűrést. Mindketten köszönetet mondtak a hadseregnek és az önkormányzatoknak a példa nélküli országos akció sikeres lebonyolításáért. Igor Matovic Magyarországnak külön is megköszönte, hogy mintegy 200 medikussal segítette a szlovákiai teszteléseket.