Koronavírus

Önkéntes karanténba vonult a WHO főigazgatója

Önkéntes karanténba vonult Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, mert koronavírus-fertőzöttet találtak a közvetlen környezetében - jelentette be a közösségi médiára vasárnap este feltett üzenetében.



Mint írta, jól van, nincsenek ugyan tünetei, de a WHO eljárásrendjének megfelelően az elkövetkező napokban önkéntes karanténban marad, otthonról dolgozik.



A WHO és főigazgatója az élvonalában állt a koronavírus elleni küzdelemnek.



A járványban már 46,5 millióan megfertőződtek és 1,2 millióan meghaltak a világon a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint hétfő reggeli adatai szerint.



Az ENSZ szakosított egészségügyi szervezetének központja a svájci Genfben van, ahol jelenleg növekszik a fertőzöttek száma, és vasárnap ezért szigorúbb korlátozó intézkedéseket vezettek be a koronavírus terjedésének megakadályozására.



Az elmúlt időszakban naponta ezer új fertőzéses esetet regisztráltak a mintegy félmillió lakosú Genf kantonban.