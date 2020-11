Koronavírus

Csehországban nő az elhalálozások és stagnál a fertőzöttek száma

Csehországban a hét végén továbbra is gyorsan nőtt az új koronavírus-járványban elhunytak száma, míg az igazolt fertőzések számának növekedése az utóbbi napokban lelassult. Hosszabb idő után mérsékelten csökkent a kórházban kezeltek száma is.



Az egészségügyi minisztérium honlapján hétfő reggel megjelent kimutatásokból kitűnik, hogy vasárnap estig a koronavírus szövődményeiben elhunytak száma 111-gyel 3429-re emelkedett. Az elhalálozások napi száma gyakorlatilag az egész múlt héten jóval száz felett mozgott.



Az új igazolt fertőzések száma vasárnap 6542 volt, ami 760-nal kevesebb, mint az előző vasárnap. A hétvégi szabadnapokon azonban általában a szűrések száma is jóval alacsonyabb, mint a munkanapokon. A napi igazolt fertőzések növekedése azonban már néhány napja lassúbb, mint korábban.



A hét végén hosszabb idő után mérsékelten visszaesett a kórházban kezeltek száma is. Vasárnap este a kórházakban 7370 beteget kezeltek, néhány tucattal kevesebbet, mint szombaton. Közülük 1156 beteg állapotát minősítették súlyosnak az orvosok.



Csehországban jelenleg több mint 180 ezer az aktív fertőzöttek száma. Március elejétől, a járvány kirobbanásától kezdve eddig majdnem 350 ezren fertőződtek meg, az esetek mintegy 80 százaléka októberre esik. A betegségből kigyógyultak száma a statisztikák szerint 158 ezer.



A fertőzés terjedési rátája a legfrissebb nem hivatalos adatok szerint vasárnap 1,1 volt, és az új óvintézkedések egy héttel ezelőtti bevezetése óta mérsékelt csökkenést mutat. Roman Prymula volt egészségügyi miniszter korábban azt mondta, hogy az óvintézkedéseken a hatóságok akkor lazítanak, ha ez a mutató 0,8-ra csökken.



Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke vasárnap azt mondta, hogy az óvintézkedéseken a hatóságok csak akkor lazítanak, ha az új igazolt fertőzések napi száma háromezer alá csökken. Hamácek úgy véli, hogy a november 20-ig érvényes szükségállapotot újra meg kell majd hosszabbítani.



Csehországban jelenleg korlátozzák a kiskereskedelmet, a szolgáltatások egész sorát és a szabad mozgást. Az arcmaszk viselése mindenütt kötelező. Bezártak a vendéglők, az iskolák távoktatásra tértek át, szünetelnek a kulturális és sportrendezvények. Egy kormányrendelet szerint este kilenc órától reggel ötig a csehek csak bizonyos meghatározott kivételekkel - egyebek között a munkahelyre való utazás vagy egészségügyi probléma miatt - nem hagyhatják el lakhelyeiket.