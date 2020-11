Gyilkosság

Agyonlőtték Eddie Hassell színészt Texasban

Lelőtték vasárnap Texasban Eddie Hassell színészt, akit A gyerekek jól vannak című Oscar-jelölt filmből és A mélység fantomja című tévésorozatból is ismerhettek a nézők - írta meg a Variety a 30 éves sztár ügynökének közleményére hivatkozva.



Hassellt vasárnap reggel lőtték le, feltehetően egy autós rablás során, de a részletek nem ismeretesek, mivel a nyomozás még folyik az ügyben. Egyelőre az sem derült ki, hogy pontosan hol ölték meg a színészt.



Hassell 1990-ben született a texasi Corsicanában. A 2000-es években egy sor kisebb filmszereppel kezdte pályafutását, majd 2010-ben megkapta Clay szerepét A gyerekek jól vannak című drámában, amelyben Julianne Moore és Mark Ruffalo játszotta a főszerepet. A produkciót a legjobb film Oscarjára is jelölték.



A fiatal színész az NBC sci-fisorozatában, A mélység fantomjában Phil Nance-t alakította. De egyebek mellett feltűnt Aaron Sorkin A színfalak mögött című sorozatában, a Jimmy Kimmel Live! tévéshow-ban, és egy sor más tévés produkcióban. Szerepelt a 2012 című sci-fiben, A családfa című vígjátékban és a Steve Jobsról szóló Jobs című életrajzi drámában is.



A színészet mellett megszállott szörfös és gördeszkás volt. Egy 2013-as interjújában elárulta, hogy életében nagyon fontos szerepe van a gördeszkázásnak, reklámszerepeket is kapott emiatt. Texasban lovagolt és rodeózott, de miután átköltözött Los Angelesbe, átnyergelt a gördeszkára, és filmjeiben minden kaszkadőrmutatványt maga csinált.