Amerikai elnökválasztás

Biden legyőzendő vírusnak nevezte Trumpot, Trump jogi vitákra készül a választás után

Joe Biden demokrata párti elnökjelölt vasárnap legyőzendő vírusnak nevezte Donald Trump amerikai elnököt egy philadelphiai kampánygyűlésen, miközben az elnök Észak-Karolinában újságíróknak azt mondta, hogy jogi vitákra készül a választás után. 2020.11.02 08:38 MTI

Joe Biden vasárnap a pennsylvaniai Philadelphiában kampányolt, míg Donald Trump öt tagállamban tartott kampánygyűlést.



Az amerikai elnök vasárnap mintegy 3500 kilométert utazott: a michigani hóesésben, Iowában, Észak-Karolinában, Georgiában és a napsütéses Floridában vett részt kampányrendezvényen.



Michiganben Trump azt fejtegette, hogy irányításával a gazdaság ismét szárnyalásba kezdett. Az iowai Dubuque városban nagy arányú republikánus győzelmet jósolt, és úgy fogalmazott: "szeretem a választás napját, és szerintem ezzel ti is így vagytok".



Győzelme esetére az országhatárok biztonságát és további konzervatív bírák jelölését ígérte. Az észak-karolinai Charlotte-ban közölte: "meg fogunk nyerni további négy évet a mi csodálatos Fehér Házunkban", és újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy "a választás éjszakáján ott lesznek a jogászaink is".



Az elnöki repülőgépen vele utazó újságíróknak ugyanakkor egyértelműen cáfolta azt az amerikai lapokban több helyen is megjelent feltételezést, miszerint kedd este győztesnek nyilvánítja magát. "Nem, ezek hamis információk" - jelentette ki.



Biden a pennsylvaniai Philadelphiában azt mondta: "még két nap, és két nap múlva véget vetünk ennek az országunkat megosztó elnökségnek". A politikus szavazásra buzdította a philadelphiaiakat.



A város központjában lévő egyik parkban tartott gyűlésen - az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint - úgy fogalmazott: "az igazság az, hogy a vírus legyőzéséhez először Donald Trumpot kell legyőznünk, ő a vírus".



A demokrata párti elnökjelölt elsősorban az afroamerikai közösségeket nógatta voksolásra.



"Minden egyes nap láthatjuk a faji alapú egyenlőtlenségeket a járvány idején is" - jelentette ki. Azt hangoztatta, hogy Donald Trump járványkezelése "csaknem kriminális". A világjárványt "tömegbalesetnek" nevezte az afroamerikai közösségek számára.



Biden alelnökjelöltje, Kamala Harris szintén a fekete amerikaiakat próbálta mozgósítani vasárnap Georgiában. Harris arra bíztatta az Atlanta környékén élőket, hogy "az őseiknek járó tiszteletük jeléül" okvetlenül szavazzanak.