Botrányt okozott egy szavazóhelyiségben kiállított akasztófakötél Missouriban

Botrányt okozott egy szavazóhelyiségben kiállított akasztófakötél az egyesült államokbeli Missouriban, a helyi választási bizottság munkatársai később letakarták a kötelet - jelentette vasárnap este az NBC televízió.



A csatornának nyilatkozó egyik helybéli polgár úgy vélekedett, hogy valószínűleg ezzel akarhatták elriasztani a voksolástól az afroamerikai szavazókat. A megyei választási körzet egyik tisztségviselője azonban azt mondta, hogy a kötél annak a kiállításnak a része, amellyel az államban 1937-ben végrehajtott, utolsó nyilvános kivégzésnek akartak emléket állítani.



Cindy Elmore, a megye tisztségviselője a Kansas City Star című lapnak hangsúlyozta, a kötél kiállításának semmi köze a választásokhoz, csupán véletlen egybeesés, hogy a választási helyiséget éppen egy, a tárlatnak is otthont adó teremben rendezték be.



Az Egyesült Államokban a polgárháború (1861-1865) végétől a 20. század közepéig a déli és középnyugati volt rabszolgatartó államokban - köztük Missouriban is - gyakran lincseltek meg és akasztottak fel fehérek feketéket, így próbálva eltántorítani őket a szavazástól.



"Ezzel a szimbólummal kifejezetten az volt a cél, hogy felszítsák a faji előítéletek tüzét és félelmet ültessenek el a színes bőrű emberek szívében" - fogalmazott közleményében Clem Smith, a missouri Demokrata Párt ügyvezető elnöke. Nem odavalónak, sértőnek és gyalázatosnak nevezte a kötél közszemlére tételét, és követelte az eltávolítását is.