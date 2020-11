Nemzetpolitika

Szombaton lejár a nemzeti régiók európai uniós védelméért zajló aláírásgyűjtési akció

Az egymillió aláírás csak Erdélyben és Magyarországon már összejött, de nem egyszerű feladat a további országokban is támogatókat szerezni. 2020.11.02 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

November 7-én lejár a nemzeti régiók európai uniós védelméért zajló aláírásgyűjtési akció - hangzott el az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.



Pesty László, a Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezés kampányfőnöke elmondta, négy országban további aláírásokra van szükség, de szerinte november 7-ig összejöhet ezekben is a szükséges mennyiség.



Hozzátette, két héttel ezelőtt Spanyolországban nőtt a támogatók száma, és még egy "biztos befutó" van: Horvátország. Ugyanakkor Észtországban, Lettországban, Litvániában, Szlovéniában és Belgiumban is meglehet a szükséges aláírás.



Elmondta azt is, az egymillió aláírás csak Erdélyben és Magyarországon már összejött, de nem egyszerű feladat a további országokban is támogatókat szerezni.



Az aláírásgyűjtés tavaly május 7-én indult; a koronavírus-járványra tekintettel hat hónappal, november 7-ig meghosszabbították az aláírásgyűjtési időszakot azon kezdeményezések esetében, amelyek március 11-én már folyamatban voltak.



Az európai polgári kezdeményezés jogintézménye lehetővé teszi, hogy az Európai Unió állampolgárai közvetlenül felkérjék az Európai Bizottságot, terjesszen elő jogalkotási javaslatot a hatáskörébe tartozó területen. A polgári kezdeményezést a 27 uniós tagország közül legalább hétből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell aláírásával támogatnia. A hét tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni az adott országra vonatkozó minimálisan szükséges számú aláírást.