Koronavírus-járvány

Megvannak a szlovákiai tömeges tesztelés elsődleges adatai

Szombat délig 828 518 emberből 7947-nek lett pozitív koronavírus tesztje Szlovákiában, ahol a teljes felnőtt lakosság körében végeznek koronavírus-tesztelést - írta a Körkép.sk oldal.



Igor Matovic miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vállaltak az országos tesztelés előkészítésében és lebonyolításában. Ugyanakkor egyrészt megkérte mindazokat, akiknek pozitív lett a tesztjük, hogy vegyék komolyan, maradjanak otthon, jelentsék orvosuknak, hogy karanténban vannak. Másrészt a negatív teszteredménnyel rendelkezőket arra kérte, tartsák be továbbra is a járványügyi előírásokat. Arról is beszélt, hogy muszáj volt meglépni a tömeges tesztelést, mert ez az utolsó lehetőség a teljes lezárás előtt. Továbbá kérte a lakosságot, hogy inkább az esti vagy a kora reggeli órákban érkezzenek, hogy elkerüljék a nagyobb tömeget.



A tesztelés fő része október 31-én és november 1-jén, illetve az előzetes tervek szerint jövő hétvégén zajlik. A tesztelésen csak 10 év feletti személyeknek javasolt a részvétel.