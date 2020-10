Koronavírus-járvány

Emelkedik a halálesetek, de stagnál az új fertőzések száma Csehországban

Csehországban pénteken már túllépte a háromezret a koronavírus-járványban elhunytak száma. Tovább emelkedett a kórházban kezeltek száma is, de az új igazolt fertőzések napi száma jelenleg stagnál - derült ki a cseh egészségügyi minisztérium honlapján szombat reggel közölt adatokból.



A kimutatások szerint az áldozatok száma pénteken 121-el 3078-ra emelkedett, a napi elhalálozások száma már tíz napja száz felett van.



A kórházakban 7281 személyt kezelnek, közülük több mint ezer állapotát súlyosnak minősítették az orvosok.



Az új igazolt fertőzöttek száma 13 605-el emelkedett, ami 1650-el kevesebb mint egy hete. A legmagasabb napi esetszámot, 15 663 új igazolt fertőzöttet, kedden mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok.



A napi tesztek száma Csehországban az utóbbi hetekben 35-45 ezer között mozog. Az igazolt új fertőzések aránya az utóbbi napokban 32-33 százalék felett mozgott, amit az orvosok magasnak tartanak.



A fertőzés terjedési rátája pénteken 1,2 volt, az új óvintézkedések egy héttel ezelőtti bevezetése óta mérsékelten csökken.



Csehországban október 5-től harmincnapos szükségállapot van érvényben. A kormány szerette volna ezt egy hónappal meghosszabbítani, de a parlament pénteken csak november 20-ig engedélyezte. Az összes óvintézkedés szintén eddig a dátumig marad érvényben.



Korlátozva van a kiskereskedelem, a szolgáltatások egész sora és a szabad mozgás is. Az arcmaszk viselése mindenütt kötelező. Bezártak a vendéglők, az iskolák áttértek a távoktatásra, szünetelnek a kulturális és a sportrendezvények. Egy kormányrendelet értelmében este kilenc órától reggel ötig a csehek nem hagyhatják el lakhelyüket, ez alól néhány kivétel van, például a munkahelyre való utazás vagy egészségügyi probléma. A kutyák sétáltatása közben is legfeljebb 500 méterre lehet eltávolodni a lakhelytől.