Koronavírus

Von der Leyen: az Európai Bizottság 220 millió eurót mozgósít a betegek határon átnyúló szállítására

Az Európai Bizottság 220 millió eurót (mintegy 79,2 milliárd forint) bocsát rendelkezésre a koronavírussal fertőzöttek tagállamok közötti áthelyezésének finanszírozására - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben csütörtökön.



Von der Leyen az uniós tagállamok vezetőinek informális videokonferenciáját követően arra hívta fel a figyelmet, hogy az unió egészségügyi rendszerét veszélyezteti, ha a tagállamok nem hangolják össze a járvány elleni védekezésüket.



"A vírus elárasztja és megfojtja az egészségügyi rendszereinket, ha azonnal nem cselekszünk" - fogalmazott.



Az Európai Bizottság által mozgósított finanszírozás annak elkerülését célozza, hogy a járvány által leginkább érintett országok egészségügyi rendszerei összeomoljanak - emelte ki.



Azt hangoztatta, hogy a tagállamoknak fokozniuk kell az együttműködést, amelynek során a legfontosabbnak az információk megosztását nevezte. Ellenkező esetben az uniós országok nem tudnak úrrá lenni a koronavírus-fertőzések második hullámán - hangsúlyozta.



"Előbb a tesztelést és a rendkívüli intézkedéseket kell összehangolni, majd elő kell készíteni az oltóanyagok elosztását" - fogalmazott.



Közölte azt is, hogy az uniós bizottság az antigéntesztek gyors uniós engedélyezésére törekszik.



Charles Michel, az Európai Tanács elnöke közölte, a nem hivatalos videokonferencián a tagországok vezetői abban állapodtak meg, hogy amint elérhetővé válik a koronavírus elleni biztonságos oltóanyag, méltányos módon osztják el az uniós országok között.



Kijelentette, közös oltási stratégia készítésére van szükség annak érdekében, hogy az oltóanyagok, amint rendelkezésre állnak, bevethetők legyenek. Emellett hatékony oltási kampányokat kell indítani, valamint össze kell hangolni az oltásokkal kapcsolatos álhírek elleni hatékony kommunikációs fellépést - hangsúlyozta.



Elmondta, hogy a járvány elleni küzdelemben közös megközelítésre van szükség egyebek mellett a gyorstesztek terjesztése és alkalmazása terén.



"Mindannyian ugyanabban a hajóban evezünk. Fel kell hajtanunk az ingujjunkat és össze kell húzódnunk" - fogalmazott.



Minden nap számít. A jelenlegi helyzetben olyan határozott, egyértelműen európai szintű intézkedésekre van szükség, amelyek egyfelől a tesztelésen és a kontaktkövetésen, másfelől pedig az oltóanyagokon alapulnak - monda Michel. A kapcsolattartás és a nyomon követés érdekében javítani kell a tagállamonként eltérő okostelefonos alkalmazások közötti "átjárhatóságot", és fontos összehangolni a rendkívüli intézkedéseket - tette hozzá.

Beszámolt arról is, hogy az európai vezetők közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben elítélték a dél-franciaországi Nizzában csütörtökön elkövetett, három ember halálával járó merényletet, és szolidaritásukról biztosították a francia népet. A világ vezetőit felszólították, a megosztottság helyett törekedjenek a közösségek és vallások közötti párbeszédre és megértésre" - idézte a nyilatkozat szövegét Charles Michel.



A tanács elnöke újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a tagállamok vezetői elítélték Recep Tayyip Erdogan török elnök francia kollégájára közelmúltban tett kijelentéseit.



Erdogan egy szombati beszédében tett megjegyzést Emmanuel Macron francia államfőre. A török elnök azt kifogásolta, hogy Macron erőteljesebb fellépést helyezett kilátásba az iszlamistákkal szemben Samuel Paty tanár brutális meggyilkolását követően.



"Elítéljük Ankara retorikáját. Noha úgy döntöttünk, hogy pozitívan fordulunk Törökország felé, Ankara nem ezt az utat választotta" - fogalmazott. Hozzátette azt is, hogy a tagállami vezetők a decemberben tervezett uniós csúcstalálkozón visszatérnek a török kormány legújabb intézkedéseire, és az EU Törökországgal fenntartott kapcsolataira.



Az Európai Tanács vezetője az Európa-szerte romló járványhelyzetre hivatkozva hívta össze az EU-tagországok állam- és kormányfőinek rendkívüli online értekezletét. Véleménye szerint szükségessé vált a védekezésnek az eddiginél is szorosabb uniós összehangolása, a gyakorlati teendők megvitatása.