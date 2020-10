Tajvanon már kétszáz napja nem regisztráltak új fertőzéses esetet

Koronavírus

Tajvanon már kétszáz napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzéses esetet - jelentette a tajvani járványügyi központ csütörtöki közlésére hivatkozva a Taiwan News című helyi híroldal.



A legutóbbi fertőzéses esetet április 12-én jelentették: az illető egy külföldről érkezett vírushordozóval kapcsolatba kerülve fertőződött meg. A szigeten azóta csak külföldről beutazóknál állapítottak meg fertőzöttséget.



A tajvani járványügyi központ mindazonáltal vizsgálatot folytat olyan külföldi jelentések kapcsán, amelyek szerint Tajvanról érkezett utasoknál állapították meg a koronavírus-fertőzést. A központ internetes oldalán szerdán megjelent sajtóközlemény szerint Japán eddig két, míg Thaiföld egy ilyen esetről értesítette a tajvani hatóságokat.



Tajvan a járvány kitörése óta 553 Covid-19-es megbetegedést regisztrált, a páciensek közül heten haltak meg. A sziget sikeres járványkezelését elsősorban a gyors és szakszerű óvintézkedéseknek, valamint az arcmaszkok széleskörű használatának tulajdonítják. A Tajvanra utazóknak 14 napos karantént írnak elő a behozott fertőzések miatti újabb járványkitörés elkerülése céljából.



Bár a vírus széleskörű terjedését a járvány kiindulópontjának számító kínai szárazföldön is megfékezték, időről időre felbukkannak újabb gócok. Kedd óta az északnyugat-kínai Hszincsiangban található Kasgarban vezettek be teljes körű kijárási tilalmat, miután szombaton több mint száz vírusfertőzöttet azonosítottak a város közigazgatási területéhez tartozó egyik faluban. Keddig csaknem ötmillió lakoson végeztek el vírustesztet a térségben, közülük 183 ember tesztje lett pozitív. Az új fertőzések eredetét még vizsgálják.



Két héttel ezelőtt az ország keleti partján fekvő Csingtao város teljes lakosságát - csaknem 11 millió embert - tesztelték le öt nap alatt, miután a városnak a koronavírus-fertőzöttek kezelésére kijelölt egyik kórházához kapcsolódó járványgócot észleltek. A helyi egészségügyi hatóságok vizsgálata alapján kikötőben dolgozó munkások importált mélyhűtött élelmiszerekkel kapcsolatba kerülve fertőződhettek meg a koronavírussal, majd ők gondatlanság miatt fertőzhettek meg másokat is a kórházban.