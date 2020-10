Késes támadás Nizzában, egy nőt lefejeztek

Halálos késes támadást követtek el Nizzában csütörtökön, több sebesült is van - közölték a hatóságok, hozzátéve, hogy az elkövetőt elfogták.



A Reuters hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva három halottról, és arról írt, hogy az áldozatok egyikét, egy nőt állítólag lefejeztek, és hasonlóról számolt be Marine Le Pen radikális jobboldali politikus is. Az AFP francia hírügynökség kormányzati forrásokat idézve két halottról adott hírt.



A támadás egyes tudósítások szerint a helyi Notre-Dame-bazilika közelében, más jelentések szerint magában a templomban történt.



Gérald Darmanin francia belügyminiszter a Twitter közösségi portálon bejelentette: válságstábot hívott össze a helyzet megvitatására.



Nizza polgármestere ugyancsak a Twitteren azt írta: minden jel arra utal, hogy terrortámadás történt. Christian Estrosi szerint a gyanúsított - akit kórházba szállítottak - az allah akbar kifejezést hajtogatta.



"Ami sok, az sok!" - dühöngött Estrosi.



"Itt az ideje, hogy Franciaország feloldozza magát a béke törvényei alól annak érdekében, hogy végleg eltörölje az iszlamofasizmust területéről" - tette hozzá.



Emmanuel Macron francia elnök a történtek miatt Nizzába utazik.



Párizsban a parlament úgy döntött, hogy egyperces csenddel fejezi ki szolidaritását az áldozatokkal és hozzátartozóikkal.



A támadás ügyében a terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot terrorista indíttatásból elkövetett gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt.



Az incidensre csaknem két héttel Samuel Paty meggyilkolását követően került sor. A tanárt egy moszkvai születésű csecsen fiatal lefejezte, mert Mohamed-karikatúrákat mutatott diákjainak a szólásszabadságról szóló óráján. A gyilkosság világszerte felzúdulást keltett, és kiélezte a feszültséget a Nyugat és a muszlim világ között.



Nizzában 2016. július 14-én, a francia nemzeti ünnepen kamionnal hajtott az ünneplő tömegbe a tunéziai származású férfi. A támadásban 86-an vesztették életüket, az elkövetőt végül lelőtték.

🔴 #Alert - A terrorist knife attack just took place in Notre-Dame Basilica in #Nice. At least two people reportedly killed one of whom would have been beheaded or slaughtered.



🙏 #SOSChrétiensdOrient learns the news with great sadness and invites you to pray for the victims. pic.twitter.com/nxUpXw2SAz