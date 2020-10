Amerikai elnökválasztás

Biden fiának volt üzlettársa hazugságnak nevezte az elnökjelölt állításait

Cáfolta a demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden állításait a fia volt üzlettársa a Fox televíziónak adott kedd esti interjújában. Tony Bobulisnki szerint "égbekiáltó hazugság", hogy Joe Biden nem tudott fia vitatott üzleti ügyeiről.



Bobulinski a haditengerészet veteránja és a Sinohawks Holdings vállalat volt vezetője. A céget úgy mutatta be, mint a CEFS China nevű, kínai energetikai vállalat és a Biden-család két tagja partnervállalatát. Az interjúban a többi között arról beszélt, hogy 2015-ben és 2016-ban - amikor Joe Biden már az Egyesült Államok alelnöke volt - Hunter Bidennel közösen üzletelt Kínával. Bobulinski azt mondta, ő személyesen köszönte meg Joe Biden öccsének, James Bidennek az alelnök közbenjárását bizonyos ügyekben. A Fox televízió már a múlt héten bemutatott olyan levélváltást, amelynek egyikében Bobulinski levélben köszönte meg "Joe Biden idejét", amelyet e vállalat kínai ügyleteire szánt.



Bobulinksi beszámolt Joe Biden fiának ukrajnai, kazahsztáni, romániai üzleti ügyeiről is. "Mindenütt a Biden családi nevet használta fel" - állította volt üzlettársáról.



A Fox televízió a kedd esti hosszas interjúban bemutatta több levélváltás fénymásolatát Bobulinski állításainak alátámasztására.



Az elmúlt napokban több, bizalmasnak látszó információ és hangfelvétel jelent meg a republikánusokhoz közeli médiumokban. Ezek mindegyike Joe Biden fiának üzleti ügyeit taglalta: az ukrajnai gázcégben, a Burismában vállalt igazgatótanácsi tagságát, egy orosz oligarchától kapott 3,5 millió dollárnyi összeg magyarázatát és Hunter Biden jövedelmező kínai üzleteit is.



Kiderült például az, hogy Hunter Biden kínai üzleti partnereinek egyikét, Ji Csian-minget 2017 novemberében letartóztatták és 2019 márciusában háromévi börtönbüntetésre is ítélték az Egyesült Államokban pénzmosás és korrupció miatt. A Daily Wire portál információi szerint letartóztatásakor Ji Csian-ming azonnal James Bident hívta fel telefonon. Az amerikai szövetségi hatóságok vizsgálatot folytattak és 2017-ben vádat emeltek Hunter Biden másik kínai üzleti partnere, Patrick Ho ellen is.



Mindezekről az ügyekről az amerikai szenátus múlt hónapban nyilvánosságra hozott jelentése is beszámolt.



Joe Biden mindig visszautasította, hogy tudott volna fia üzleti ügyeiről.