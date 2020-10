Koronavírus-járvány

Bajor kormányfő: egész Németországban szigorításokat kell bevezetni

Egész Németországban szigorítani kell a járványvédelmi szabályokon az új típusú koronavírussal (SARS-Cov-2) igazoltan fertőzöttek számának gyors emelkedése miatt - mondta Markus Söder bajor kormányfő kedden Münchenben. Ugyancsak kedden Angela Merkel kancellár a Bild című lap szerint egy nem nyilvános tanácskozáson kifejtette, hogy újabb járványlassító intézkedések nélkül karácsonyra összeomolhat az egészségügy intenzív ellátási rendszere.



Markus Söder a bajor tartományi kormány ülése után tartott tájékoztatóján elmondta, hogy "trendfordító" lépéseket kell tenni, méghozzá sürgősen.



A járványhelyzet romlása miatt előrehozták szerdára a tartományi kormányfők állandó egyeztető fóruma - az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) - és a kancellár eredetileg péntekre tervezett tanácskozását.



Markus Söder szerint ezen a - videokonferencia formájában rendezendő - tanácskozáson kell meghozni a vírus gyorsuló terjedésének trendjét megfordító döntéseket.



"Inkább hamar és következetesen, mint habozva és fél szívvel, és inkább egy hatékony terápiával, mint csupa placébóval" - fogalmazott a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke. Arról nem nyilatkozott részletesen, hogy mi lehet a megfelelő "terápia". Viszont hangsúlyozta, hogy az eddiginél jóval szigorúbb korlátozásokra lesz szükség.



Azt a sajtóhírt sem kommentálta, miszerint Angela Merkel egy úgynevezett enyhe zárlat - a német sajtóban az angol kifejezésekből alkotott lockdown light szókapcsolattal jelzett szabályrendszer - bevezetését javasolja. Ez azt jelentené, hogy a közoktatás és a napközbeni gyermekellátás továbbra is működne, és újabb óvintézkedések mellett a kiskereskedelem is, de a vendéglátóhelyeknek ismét be kellene zárniuk és betiltanának minden rendezvényt.



Több további elképzelés is megjelent a német nyilvánosságban. Az egyik legtekintélyesebb gazdaságkutató intézet, a berlini DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) elnöke, Marcel Fratscher szerint például két hétre a lehető legnagyobb mértékben be kellene fagyasztani a társadalmi és gazdasági életet. Ez a 14 nap elég lehet a vírus terjedésének feltartóztatásához, a zárlat kezdetének és végének ismerete pedig kiszámíthatóságot biztosítana a gazdasági szereplőknek - mondja a gazdaságkutató.

Mások is hasonló, rövid, de radikális zárlatot szorgalmaznak. Köztük van Karl Lauterbach epidemiológus, az egyik legismertebb járványügyi szakember, a Német Szociáldemokra Párt (SPD) vezető egészségügyi szakpolitikusa. Szerinte is két hétre kellene úgynevezett hullámtörő zárlatot elrendelni. Az egy hétre előre bejelentett zárlat idejére az iskolákon, óvodákon és a mindennapi élethez leginkább szükséges árucikkeket árusító boltokon kívül mindent le kellene állítani, amit csak lehet, különben rövid időn belül sokkal súlyosabb intézkedésekre lesz szükség a járvány feltartóztatásához - mondja az epidemiológus.



A politikába a természettudományokból érkezett, fizikus kutató Angela Merkel is hetek óta a fertőzésszám robbanásszerű, exponenciális növekedésével járó veszélyekre figyelmeztet a nyilvános szereplésein, és egybehangzó sajtóértesülések szerint zárt fórumokon is.



A Bild című lap szerint pártja, a Kereszténydemokrata Unió és a testvérpárt, a CSU közös szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának keddi ülésén rámutatott, hogy az igazolt fertőzések száma nagyjából hetente megduplázódik, az intenzív ápolásra szorulók számának duplázódási ideje pedig tíz nap. Ebből, valamint az ellátórendszer kapacitásából az következik, hogy karácsony körül betelik az összes ágy a német korházak intenzív osztályain.



"Még négy duplázódás és kész, vége a rendszernek" - fogalmazott a kancellár a frakcióülés résztvevőinek beszámolói szerint.



A SARS-Cov-2 az első hullám utáni nyári időszakhoz képest gyorsan terjed Németországban, de kevésbé erőteljesen, mint a legtöbb szomszédos országban. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) keddi adatai szerint az utóbbi 24 órában 11 409 fertőződést regisztráltak, ami az egy héttel korábbi 6868 bő másfélszerese.



A járvány kezdete óta 449 275 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 42-vel nőtt, 10 098-ra.



A vírus úgynevezett reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga az RKI legutóbbi, hétfői adatai szerint 1,30. Ez azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan további 130 embernek adja át a kórokozót.



A Covid-19 miatt intenzív osztályon kezeltek száma a legutóbbi, ugyancsak hétfői adatok szerint egy nap alatt 66-tal emelkedett, 1362-ra. Nagyjából 45 százalékuk - 622 ember - gépi lélegeztetésre szorul. Ezek az adatok azt jelzik, hogy a mintegy 30 ezer intenzív ellátási ágy alig 4 százalékát foglalják el a Covid-19-ben szenvedők. Ugyanakkor számuk gyorsan emelkedik, az előző keddi 879-hez képest csaknem ötszázzal nőtt.