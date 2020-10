Lengyelország

Több lengyel városban megbénították a közlekedést az abortuszpárti tüntetők

Több lengyel városban, köztük Varsóban hétfőn közlekedési csomópontokat torlaszoltak el, és megbénították a forgalmat a beteg magzatok művi vetélését tiltó alkotmánybírósági döntés miatt tüntető tömegek.



A közúti blokádok országszerte 16 órakor kezdődtek, Varsóban több forgalmas kereszteződést, köröndöt zártak el a közösségi médiában szerveződő csoportok.



A gyalogos tüntetők mellett az abortuszpárti mozgalom jelképeivel ellátott személygépkocsik is részt vettek a forgalom megbénításában. A tiltakozók több helyen vörös festékkel öntötték le az úttestet.



A gyülekezők - többségükben fiatalok - a "Nők háborúja", "Nők forradalma", "A kormány nem magzat - eltávolítható", "Az én testem - az én döntésem" feliratú transzparenseket tartottak, láthatóak voltak a melegjogi és az anarchista mozgalom jelképei is.



Több helyszínen a tömeg vulgáris jelszavakat harsogott, kormányellenes kiáltások is felhangzottak.



A varsói tiltakozók egy része este az alkotmánybíróság székhelye elé, majd a kormányzó Jog és Igazságosság székhelye elé vonult. A fővárosban délután két tiltakozó nőt autó ütött el, majd elhajtott. Az egyik nőt könnyű sérüléssel kórházba vitték.



Az esti órákban konfliktus alakult ki az egyik belvárosi templomnál. Itt a bejáratánál imádkozó, a radikális nemzeti körök híveiből álló csoportot több forrás szerint a rendőrségi kordon másik oldaláról a baloldali tüntetők üvegekkel, petárdákkal dobálták meg, többen megsérültek. A rendőrség - amelynek soraiban szintén akadt sérült - könnygázt vetett be.



A PAP hírügynökség helyszíni tudósítója szerint a környéken a tiltakozók megrongálták a nemzetiek autóját, bántalmazták ennek utasait. Az onet.pl liberális irányultságú hírportál szerint a kocsi korábban a tüntetők közé hajtott.



Máshol a belvárosban a tüntetők rendőrautónak állták útját hosszabb ideig, és lefújták festékkel.



A több ezres tüntetéseket a szombattól érvényes gyülekezési tilalom ellenére szervezték. Waldemar Kraska egészségügyi miniszterhelyettes egy tévéinterjúban kifogásolta a járvány alatt szükséges távolságtartás hiányát a tömegben. Ennek kapcsán "biológiai bombáról" beszélt, figyelmeztetve: a tüntetőktől megfertőződhetnek idősebb családtagjaik.



Előző nap a tiltakozók több helyen megzavarták a vasárnapi ünnepi szentmiséket, számos templom falát az "Abortusz OK" jelszóval firkálták össze, kiabálva sértegettek híveket, papokat. Poznanban megrongálták Szent II. János Pál pápa emlékművét.



A történtekre reagálva Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter, főügyész közölte: tekintettel a hívek iránti "példa nélküli agresszív magatartások eszkalálódására", a vallási kultuszhelyek megbecstelenítésére, ügyészi felügyeletet rendelt el a vonatkozó büntetőjogi eljárások felett.

A jogi közlönyben egyelőre nem közzétett csütörtöki döntésében az alkotmánybíróság megerősítette 1997-es ítéletét, amely szerint az emberi lény a születés előtti szakaszban is élethez való joggal rendelkezik. Ennek alapján a bírák alkotmányellenesnek találták az 1993-as magzatvédő törvényben foglalt abortusztilalom alóli egyik kivételt, amely a terhesség bármelyik szakaszában alkalmazható volt, amennyiben az orvosi vizsgálatok a magzat súlyos betegségét, sérülését feltételezték. E kivétel alapján a leggyakrabban a Down-szindrómás magzatokkal terhes nőkön végeztek terhességmegszakítást.



A két további - a nemi erőszak következtében fogant életre, valamint az anya életét veszélyeztető terhességre vonatkozó kivétel - továbbra is érvényben marad.



Az alkotmánybíróság azt is kimondta: a megfogant életnek nem pusztán biológiai létét, hanem a születés utáni méltó életkörülményeit is biztosítani kell. A családügyi miniszter kedden a szejmben ismerteti a fogyatékkal élő gyermekek gondozását támogató program bővítését.