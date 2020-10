Koronavírus

A második hullám erősebbnek ígérkezik a tavaszinál Franciaországban

Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány "brutális" második hulláma miatt, amely az elsőnél is erősebbnek ígérkezik - mondta hétfőn Jean-Francois Delfraissy, a kormány mellett működő tudományos tanács vezetője.



Emmanuel Macron államfő keddre összehívta a védelmi tanács ülését a Covid-19 fertőzéssel kapcsolatos újabb intézkedések megvitatására, amely után Jean Castex miniszterelnök először a politikai pártok, majd a szakszervezeti és munkáltatói szervezetek vezetőivel egyeztet a védelmi tanács második, szerdai ülése előtt.



A következő napok egyeztetéseinek nem titkolt célja az egészségügyi krízis miatti újabb korlátozások megvitatása - jelezte a miniszterelnöki hivatal.



A tudományos tanács vezetője az RTL rádióban elmondta: a járvány második hullámára mindenki számított, de "mindenkit meglepett az a brutalitás, amely tíz napja történik".



"A második hullám valószínűleg erősebb lesz, mint az első volt, és sok honfitársunk még nem fogta fel, hogy mi vár ránk" - mondta Jean-Francois Delfraissy, aki szerint "a helyzet nehéz, sőt kritikus".



A napi esetszám több mint 52 ezer új fertőzöttel vasárnap újabb rekordot döntött, de a tudományos tanács vezetője szerint a valós szám 100 ezer körül lehet. A súlyos betegek száma is napról napra emelkedik. Az országban rendelkezésre álló 5800 intenzív ágy közül már több mint 2500-on koronavírusos fertőzöttek fekszenek, a fővárosban az intenzív ágyak csaknem hetven százalékán.



A szakember szerint két lehetőség van lefékezni a második hullámot.



Szerinte első körben a jelenleg az ország száz megyéjéből 54-et érintő éjszakai kijárási tilalom idejét előbbre kéne hozni a jelenlegi esti 9 óráról, és ki kellene terjeszteni az ország teljes területére, hétvégére pedig mindenkinek karanténba kellene vonulnia az otthonában.



Amennyiben ez a megoldás nem elégséges a vírus megfékezésére, általános karantént kellene kihirdetni a szakember szerint. A másik lehetőség, hogy egyből országos karantént vezet be a kormány, de kevésbé szigorút, mint márciusban, azért, hogy az iskolák működhessenek és a gazdasági élet se álljon le teljesen - hangsúlyozta.



A Párizsban és további nyolc nagyvárosban több mint egy hete kezdődött, majd szombat óta már a lakosság kétharmadát érintő éjszakai kijárási korlátozás este 9 órától reggel 6 óráig van érvényben.



A járvány tavaszi első hulláma csaknem 30 ezer áldozatot követelt Franciaországban, ahol jelenleg felfelé tart a járvány görbéje, és a nyár óta további 4500 áldozatot követelt a Covid-19 betegség.