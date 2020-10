Koronavírus

A korlátozások ellen tiltakoznak az olasz vendéglátósok

Az olasz vendéglátósok az utcára vonultak a legutóbbi korlátozások ellen. Nápolyban a polgármester is a kora esti zárás miatt tüntető étteremtulajdonosokkal együtt menetelt, miközben Milánóban az utcákra kitett üres asztalokkal tiltakoztak a hétfőn életbe léptetett szigorításokkal szemben.



Több város központját rendőrgyűrű zárta le az estére meghirdetett tiltakozások miatt.



Nápolyban a bárok, presszók és éttermek tulajdonosai azt kiabálták, nem segélyt, hanem munkát akarnak. A békés tiltakozáshoz Luigi De Magistris polgármester is csatlakozott. A város belvárosát rendőrgyűrű felügyeli az estére meghirdetett újabb demonstráció miatt, amelyen az oktatás újraindítását követelő családok is részt vesznek.



A milánói vendéglősök az utcára kitett üres asztalok mellett térden állva hangoztatták, hogy nem csak a járvány, hanem a kormány intézkedései is térdre kényszerítik őket. A tartományi székháznál estére meghirdetett tüntetés miatt rohamrendőrök álltak fel a környező utcákban. Torinóban szintén demonstrációt hirdettek meg az esti hat órás zárással egy időben, amelyhez szélsőbaloldali és szélsőjobboldali csoportok is csatlakozásukat jelezték. Torinóban a taxisok járműveikkel elfoglalták a tereket hangoztatva, hogy az éttermek esti nyitvatartása nélkül ők is munka nélkül maradnak.



Hétfőn életbe lépett a vendéglátóhelyek lezárása, melyeknek este hat órakor le kell húzni a redőnyöket. Háromszázharmincezer étteremről, bárról, presszóról, fagylaltozóról van szó, többségében családi vállalkozásokról.



A szicíliai Siracusában és Firenzében demonstrációkat tartottak: volt ahol azt kiabálták, "szabadság, szabadság", máshol az olasz himnuszt énekelték. Keddre az edzőtermek és uszodák dolgozói hirdettek megmozdulásokat, szerdára a kereskedők. A Confindustria gyáriparos szövetség szerint a kormány intézkedései "irányt tévesztettek". Tiltakoznak a lezárt mozik és színházak üzemeltetői is. Dario Franceschini a kormányerő baloldali Demokrata Párt (PD) kulturális minisztere kijelentette, aki a mozik, színházak lezárása ellen tiltakozik, nem érzi át a jelenlegi egészségügyi vészhelyzetet. Párttársa Walter Veltroni azt kérdezte, miért lehet misére járni, ha színházba nem. A karmester Claudio Muti úgy reagált, az ország zene nélkül szegényebb lesz.



Több tartomány és város vezetője a szigorítások felülvizsgálását szorgalmazták a kormánytól. Milánó prefektusa szerint a gazdasági élet korlátozásaival a szervezett bűnözést és az uzsora veszélyét erősítik.



Giuseppe Conte miniszterelnök a október közepétől harmadik alkalommal szigorított intézkedések bejelentésekor hangsúlyozta, hogy a korlátozásokkal az egészségügy és a gazdaság működésének együttes fenntartását akarják biztosítani. Conte öt milliárd eurós támogatást ígért az érintett szakmai ágazatoknak.

A jobboldali ellenzéket vezető Matteo Salvini, a Liga vezetője bejelentette, pártja a közigazgatási bírósághoz fordulhat a kormányintézkedések leállítására. A Liga hat pontos javaslatcsomagot mutatott be, többek között egy kormánytól független egészségügyi tanács felállítását szorgalmazva. Miért nem lehet a bárokban egymástól biztonsági távolságra kávézni, miközben a csúcsforgalomban a buszok a mozdulatlanságig tömöttek - jelentette ki Salvini. Az Olasz Testvérek (FdI) elnöke Giorgia Meloni nemzeti együttműködést ajánlott fel a kormánynak azzal a feltétellel, hogy a járványidőszak után választásokat tartanak.



Sajtókommentárok szerint a járványt tavasszal sikeresen kezelő Conte-kormány a betegség újabb hullámát már nem bírja hasonló eredményességgel irányítani.



Egy nap alatt valamivel több mint 17 ezer új beteget szűrtek, de majdnem negyvenezer teszttel kevesebbel a korábbi napokhoz képest. Száznegyvenegy beteg hunyt el a korábbi százhuszonnyolc után. A vírusztesztek és szűrt fertőzöttek aránya elérte a tizennégy százalékot. Gócpontnak ismét Lombardia tartomány számít, Milánó városával, miközben a tavasszal az országosan legtöbb beteget és halottat regisztráló Bergamo városában jelenleg alacsony a megbetegedések száma.