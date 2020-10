Németország

Váratlanul elhunyt a német Bundestag egyik alelnöke

A 66 éves politikus vasárnap este egy élő televíziós interjú kezdete előtt néhány perccel összeesett és kórházba szállítása után életét vesztette. 2020.10.26 19:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Váratlan hirtelenséggel elhunyt Thomas Oppermann, a német szövetségi parlament (Bundestag) alelnöke, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) egyik legtekintélyesebb politikusa - jelentették be hétfőn Berlinben.



A 66 éves politikus vasárnap este egy élő televíziós interjú kezdete előtt néhány perccel összeesett és kórházba szállítása után életét vesztette. Halálának pontos oka nem ismert.



Thomas Oppermann három évtizedet dolgozott végig törvényhozó testületekben, ebből 15 évet a Bundestagban, ahol az SPD képviselőcsoportjának frakcióigazgatójaként, majd frakcióvezetőként éppen olyan szenvedélyesen vett részt a vitákban, mint ahogyan alelnökként őrizte a ház méltóságát - emelte ki az elhunytat méltató közleményében Wolfgang Schäuble Bundestag-elnök, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa.



A Bundestag elnökségében, amelyben a frakciók közötti határokat átívelő bizalom légkörében és szoros együttműködésben folyik a munka, "egy higgadt, kimagasló jogi szaktudással és hatalmas politikai tapasztalattal bíró kollégát veszítettünk el, aki nagyon hiányzik majd ebben a nem csupán a világjárvány miatt rendkívüli kihívásokkal terhes törvényhozási ciklusban" - tette hozzá Wolfgang Schäuble.



A kormány részéről mások mellett Angela Merkel kancellár is kifejezte együttérzését a szociáldemokrata politikus családjának. A CDU-s politikus kiemelte, hogy az általa vezetett a nagykoalíciós kormányok idején - a 2005-2009-es, a 2013-2017-es és a jelenlegi, 2017-ben kezdődött ciklusban - Thomas Oppermann mindig is "fair és megbízható partner" volt, a Bundestag alelnökeként pedig állhatatosan dolgozott "parlamentünkért ezekben a viharos időkben".



Thomas Oppermann az egyik leginkább ismert és kedvelt politikus volt Németországban. Közvetlen, barátságos természete és kiemelkedő szónoki képességei révén gyakran szerepelt a nyilvánosságban. Még az SPD-től legtávolabb álló parlamenti párt, a CDU-tól és bajor testvérpártjától, a Keresztényszociális Uniótól (CSU) jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) soraiban is tisztelték. Thomas Oppermann "derék szociáldemokrata" volt, és "nagy űrt hagy maga után" - közölte Beatrix von Storch, az AfD frakcióvezető-helyettese.



Thomas Oppermann pártpolitikai tevékenysége mellett több társadalmi szervezetben is dolgozott, és szószólója volt számos ügynek, például a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) etikai bizottságának elnökeként amellett kardoskodott, hogy vezessenek be felső határt a hivatásos labdarúgók javadalmazásában.



Pártjában megütközéssel fogadták halálának hírét. "Hazánk egy gyakorlott politikust, a Bundestag egy kiemelkedő alelnököt, az SPD pedig egy szenvedélyes és harcos elvtársat veszített el. Valamennyien elveszítettünk egy barátot, és szomorúak vagyunk" - írta a Twitteren Olaf Scholz alkancellár-pénzügyminiszter, a 2021-es választásra készülő SPD kancellárjelöltje.