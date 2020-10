Koronavírus

A spanyol kormány újból szükségállapotot és éjszakai kijárási tilalmat rendelt el

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapot elrendeléséről döntött, amely törvényi keretet biztosít az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez.



"Rendkívüli helyzetben élünk.(...) Azért rendeltünk el újból szükségállapotot, mert a fertőzések megfékezéséhez és a vírus feltartóztatásához ez a leghatékonyabb eszköz" - fogalmazott Pedro Sánchez miniszterelnök a kormány rendkívüli ülése után tartott madridi sajtótájékoztatón.



Hozzátette: az ország 17 tartománya és két észak-afrikai exklávéja közül 11 kérvényezte ezt a lépést a kormánynál az elmúlt néhány napban.



A járvány miatt országos szükségállapot bevezetésére legutóbb március közepén került sor, a spanyol parlament ezt összesen hatszor hosszabbította meg és fenntartotta egészen június 21-ig.



Míg a tavaszi intézkedéssel lakhelyelhagyási tilalom is együtt járt, most csak az éjszakai kijárást korlátozzák, általánosságban este 23 órától másnap reggel 6 óráig, amelynek kezdetét és végét a tartományok saját hatáskörben módosíthatják plusz-mínusz egy órával.



Az egyetlen kivételt a Kanári-szigetek jelentik, ahol a kedvező járványügyi adatok miatt nem lép életbe korlátozás. Több európai ország, például Nagy-Britannia, Németország és Svédország épp feloldotta a karantén-kötelezettséget a spanyol szigetekről érkezőkkel szemben.



Pedro Sánchez, epidemiológiai szakértőkre hivatkozva, elmondta: a járvány második hulláma nagyban eltér az elsőtől, kevesebb a halálos áldozat, alacsonyabb a fertőzöttek átlagéletkora és kisebb az egészségügyre nehezedő nyomás, ezért most más típusú intézkedésekre van szükség.



A spanyol hatóságok szerint jelenleg az illegális utcai és házibulik okozzák a legtöbb problémát. Például a madridi városi rendőrség adatai szerint a múlt hétvégén több mint 300 összejövetelen kellett intézkedniük.



A miniszterelnök elmondta: hatnál többen nem gyűlhetnek össze sehol sem, kivéve, ha együtt élő családtagokról van szó. A most országossá váló szabályt már több tartomány bevezette korábban.



A további járványügyi tilalmakról, mint például a szabad mozgás területi korlátozása, a tartományok maguk dönthetnek.



A kormány a jövő héten fogadja el és nyújtja be a parlamentnek azt a javaslatát, hogy a most elrendelt szükségállapot tartson jövő év május 9-éig. A járványügyi szakemberek szerint ennyi idő kell, hogy ne csak a második hullámon, hanem a járvány legártalmasabb időszakán túljussunk - jegyezte meg Pedro Sánchez.



Hozzátette: az egészségügyi miniszter kéthetente beszámolna a parlament illetékes bizottságának a járványügyi helyzetről.



A Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírus megjelenése óta Spanyolországban már több mint egymillió fertőzöttet regisztráltak, ám a kormány szerint a valós esetszám ennek háromszorosa lehet. A 47 milliós országban jelenleg átlagosan százezer emberből 361 fertőzött, ám a cél, hogy ez a szám 25 alá csökkenjen.