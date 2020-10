Oroszország - USA

Putyin: nem bűncselekmény a Biden fiú ukrajnai üzleti tevékenysége

Az orosz elnök szerint Hunter Biden legalább egy ukrajnai cégben "gyakorlatilag vezető volt és a jelek szerint nem keresett rosszul". 2020.10.26 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem követett el bűncselekményt ukrajnai üzleti tevékenységével Hunter Biden, Joe Biden volt amerikai alelnök és demokrata pári elnökjelölt fia - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija 1 televízió Moszkva, Kreml, Putyin című vasárnapi magazinműsorának.



"Biden fiának Ukrajnában valóban volt és lehet hogy van is még biznisze" - nyilatkozott Putyin. Az orosz elnök szerint Hunter Biden legalább egy ukrajnai cégben "gyakorlatilag vezető volt és a jelek szerint nem keresett rosszul".



"De én ebben nem látok bűncselekményt. Nekünk mindenesetre ilyesmiről nincs tudomásunk" - mondta Putyin, aki megjegyezte, hogy mindez az amerikaiak és az ukránok dolga.



Hunter Biden 2014 és 2019 között volt az ukrán Burisma Holding energetikai vállalat igazgatóságának tagja, miközben az apja 2017 januárjáig az Egyesült Államok alelnökeként Washington Ukrajna-politikájának fő alakítója volt. Donald Trump amerikai elnök kampánystábja és a vele rokonszenvező média kifogásolta, hogy az idősebb Biden kikényszerítette a Burisma után nyomozó Viktor Sokin ukrán főügyész lemondatását.



Putyin a Rosszija 1-nek azt mondta, hogy nincs tudomása róla, milyen üzleti tevékenységet folytat külföldön Jelena Baturina, Jurij Luzskov volt moszkvai polgármester özvegye, és hogy vannak-e amerikai üzleti kapcsolatai. Az orosz vezető így kommentálta Trumpnak azt az állítását, hogy Hunter Bidennek voltak orosz üzleti kapcsolatai, mások mellett Baturinával is.



Nem kívánt megjegyzést fűzni az amerikai elnök azon állításához, miszerint Oroszország a mai napig is pénzeli a Biden fiút.



Putyin egyébként a műsorban úgy vélekedett, hogy az amerikai katonai jelenlét Afganisztánban nem ellentétes az orosz érdekekkel és hasznos az általános biztonság szempontjából is. Elmondta, hogy miközben a hivatalos moszkvai álláspont szerint az amerikai csapatkivonás javítja az afganisztáni megbékélés feltételeit, ő személy szerint úgy véli, hogy a stabilitáshoz hozzájáruló katonák távozása pótlólagos kockázatokat teremt és pótlólagos kiadásokra kényszeríti majd Oroszországot.



Rámutatott, hogy Afganisztán ügyében az orosz és az amerikai titkosszolgálatok együttműködnek.



"Az amerikaiak tevékenységét Afganisztánban terrorelhárításként fogjuk fel" - mondta Putyin.



Közölte, hogy a két ország biztonsági szolgálatai a Trumppal való megállapodás alapján más területeken is együttműködnek, egyebek között Szíriában is, például a konfliktusmegelőzésben. Elmondta, hogy az oroszok közbenjártak egy Szíria által kémkedéssel vádolt amerikai állampolgár szabadon bocsátásáért. Felidézte még, hogy köszönetet mondott amerikai hivatali partnerének azokért az értesülésekért, amelyek alapján terrortámadásokat sikerült megakadályozni Oroszországban.