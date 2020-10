Terror

Német lap: a homofóbia is a drezdai iszlamista késelő indítékai között lehetett

Az elkövető a késelés előtt néhány nappal szabadult a fiatalkorúak szászországi börtönéből, ahol a többi között külföldi terrorszervezet támogatása miatt kiszabott büntetését töltötte. 2020.10.25 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nemcsak a szélsőséges iszlamista meggyőződés, hanem a melegek iránti gyűlölet is a motivációk között lehetett a németországi Drezdában elkövetett halálos késelés ügyében, amelynek gyanúsítottját a napokban fogták el - írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap.



A Szászország tartományi főváros központjában október 4-én támadtak meg két nyugatnémet turistát. Egyikük, egy 55 éves krefeldi férfi a kórházban belehalt sérüléseibe, társa, egy 53 éves kölni férfi túlélte a támadást.



A kettős bűncselekmény elkövetésével egy húszéves szíriai állampolgárt gyanúsítanak. Kedd este vették őrizetbe a drezdai belvárosban.



A fiatalembert közveszélyes iszlamistaként tartják számon a német hatóságok. A késelés előtt néhány nappal, szeptember 29-én szabadult a fiatalkorúak szászországi börtönéből, ahol a többi között külföldi terrorszervezet támogatása miatt kiszabott büntetését töltötte.



"Már korábban felismerhetőek voltak nála a homofób beállítottság mintázatai" - mondta a Welt am Sonntagnak Thomas Mücke, a Violence Prevention Network (VPN) nevű vállalkozás vezetője. A társaság, a szászországi biztonsági szervek megbízásából, börtönből szabaduló közveszélyes iszlamisták visszailleszkedésének támogatásával és megfigyelésével foglalkozik, és a gyanúsított is ügyfelei közé tartozott.



Nem volt előre látható, hogy röviddel a szabadulás után ismét bűncselekményt követ el. Semmilyen jel nem utalt erre - mondta Thomas Mücke.



A VPN mellett a drezdai rendőrségnél és a nyomozást irányító szövetségi legfőbb ügyészségnél is fontos tényezőként kezelik a homofóbiát. A rendőrségi adatok szerint a támadásban meghalt férfi és kísérője "nyilvánvalóan párként" jelent meg az utcán. A szövetségi legfőbb ügyészség már fel is vette a melegek iránti gyűlöletet a lehetséges indítékok közé - írta a Welt am Sonntag.



A szövetségi belügyminisztérium a lappal közölte, hogy Németország továbbra is az iszlamista terrorizmus célkeresztjében van. A hatósági nyilvántartásban 619 közveszélyes iszlamista szerepel, és további 513 úgynevezett releváns személy, vagyis olyan ember, aki hajlandó közreműködni segítőként szélsőséges iszlamista indíttatású bűncselekmények elkövetésében.



A 83 milliós Németországban a legutóbbi becslések szerint nagyjából 4,5-5 millió muszlim él, többségük szunnita török.

