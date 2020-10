Koronavírus-járvány

Megvan az első hivatalos koronavírus-elleni szer az USA-ban

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal jóváhagyja a remdesivirt a COVID-19 kezelésére. Persze ennek semmi köze ahhoz, hogy ha már vakcina nincs, valamit azért felmutasson Trump a választásokra, ha már ő is ezt szedte...

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal (FDA) jóváhagyta a remdesivirt a COVID-19 kezelésére. Az amerikai hatóság már csütörtökön, a választások előtt hagyta jóvá a remdesivir alkalmazását kórházi betegek számára. A kaliforniai Gilead Scienes Inc. által fejlesztett Veklury (remdesivir) vírusellenes készítmény 15 napról 10 napra csökkenti a gyógyulás időt az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet vizsgálatai szerint.

Mint ismeretes, 2020. július 3-án adta ki a Veklury (remdesivir) vírusellenes készítmény feltételes forgalomba hozatali engedélyét az Európai Bizottság.

Október közepén hazánkban is, Debrecenben megkezdték a Richter gyógyszergyár által generikumként kifejlesztett remdesivir hatóanyag alkalmazását.

Müller Cecília országos tisztifőorvos bejelentette, hogy az antivirális szert a középsúlyos állapotú betegek kapják, és felére csökkentheti a halálozást.

Pár nappal később sokkolta a világot az a kutatás, amely alapján a WHO közölte: nem növeli a túlélési esélyeket a remdesivir.

Ettől függetlenül, a Semmelweis Egyetemen jelenleg összesen hét beteg kapja a magyar koronavírus-gyógyszert, az ezzel kapcsolatos klinikai vizsgálatban az egyetem három klinikája vesz részt.

Mint ismeretes, tavasszal sürgősségi alapon már engedélyezték a remdesivir alkalmazását az USA-ban, és most ez az első olyan gyógyszer, amely elnyerte az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal teljes jóváhagyását a COVID-19 kezelésére. Donald Trump elnököt is ezzel kezelték, amikor a hónap elején megbetegedett.



A Veklury olyan, 12 évesnél idősebb és legalább 40 kilogramm testtömegű betegek számára engedélyezett, akik kórházi kezelésre szorulnak koronavírusos fertőzésük miatt. A 12 évesnél fiatalabb betegek esetében az FDA bizonyos esetekben továbbra is engedélyezi a gyógyszer használatát a korábbi sürgősségi engedélye alapján. A kezeléseket mindazonáltal komoly vizsgálatok előzik meg.