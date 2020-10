Koronavírus

Vitalij Klicsko is megfertőződött

Kötelező maszkviselés, kézfertőtlenítés, testhőmérséklet-mérés, saját toll használata és egyéb különleges intézkedések mellett tartják vasárnap Ukrajnában a helyhatósági választásokat az országban egyre terjedő koronavírus-fertőzés közepette. Közben Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester közölte, hogy pozitív lett a koronavírustesztje, különben jól érzi magát, házi karanténban van.



A megyei, járási és települési tanácsok tagjait, valamint a polgármestereket választják meg az országban. A szavazóhelyiségek helyi idő szerint reggel nyolckor nyíltak, és este nyolcig várják a választókat. Idén először a tízezer főnél nagyobb lakosú településeken a tanácsok tagjait nyílt listás választással választják. Ez azt jelenti, hogy csak pártok indulnak, egyéni jelöltek nem. A szavazólapokon egy pártra kell szavazni, mellette pedig lehet egy személyre is a párt jelöltjei közül. Az ötszázalékos küszöböt átlépő pártokból azok a jelöltek jutnak be, akik a legtöbb szavazatot kapták. A polgármesterek esetében a 75 ezer fősnél nagyobb településeken kétfordulós lesz a választás.



Kijevben a felmérések szerint magasan vezet Vitalij Klicsko, aki akár az első fordulóban megnyerheti a választást, és megőrizheti a főpolgármesteri posztot. Fő kihívója Irina Verescsuk, a Volodimir Zelenszkij elnök mögött álló Nép Szolgája párt jelöltje lehet.



Kárpátalján a helyi magyar kisebbség számára a választás fő tétje, hogy minél több magyar nemzetiségű képviselő jusson be a különböző szintű tanácsokba.



A helyhatósági választással együtt Zelenszkij országos felmérést is kezdeményezett, amelyben egy külön íven öt kérdésben kéri ki a lakosság véleményét. Ezek a témák az életfogytiglani büntetés kiszabása korrupcióért, szabadgazdasági övezet létrehozása a Donyec-medencében, a parlamenti képviselők létszámának háromszázra csökkentése, a marihuána engedélyezése orvosi célokra és a budapesti memorandum felhasználása Ukrajna területi integritásának helyreállítására.



A közölt adatok alapján vasárnapra 6088 új esettel 343 498-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 102 újabb halálos áldozattal 6391-re. Eddig 141 508-an gyógyultak meg, viszont már 195 599 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel Ukrajnában.